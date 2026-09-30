İstanbul’da yaklaşık 1200 dairenin bulunduğu bir konut sitesinin topladığı 28 milyon TL’lik aidat gelirinin "atıl kalmasın" düşüncesiyle para piyasası fonunda değerlendirildiği, fonlara yönelik tasfiye kararlarının ardından bakiyeye erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul’da yaklaşık 1200 dairenin bulunduğu bir konut sitesinin yönetimi, kasadaki yaklaşık 28 milyon TL’lik aidat gelirini banka hesabında bekletmek yerine yatırım fonunda değerlendirdi.

Site yönetiminin kat maliklerine yaptığı bilgilendirmede, söz konusu paranın TP2 Para Piyasası Fonu’na yatırıldığı belirtildi. Yönetim, fonun yatırım kararının alındığı dönemde en düşük risk kategorisinde bulunması nedeniyle tercih edildiğini bildirdi.

FON SATIŞI 16 EYLÜL’DE BAŞLATILDI

Site yönetimi, fonlara yönelik kriz derinleşmeden önce satış işlemini başlattığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre 16 Eylül 2026 saat 10.35’te fon satış emri verildi, işlem ise saat 10.50 itibarıyla TEFAS sistemine iletildi.

Ancak yönetim, mevcut durumda bakiyenin “PBLK” yani blokeli statüde bulunduğunu bildirdi.

“ÖNCELİKLİ ÖDEME TAKVİMİNDE”

Site yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paranın öncelikli ödeme takviminde bulunduğu ve bu aşamada sitenin günlük işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından SPK tarafından aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls'un bulunduğu portföy yönetim şirketlerinin kurduğu 131 fonun işleme kapatılması ve tasfiye edilmesine karar verilmişti.

Resmi verilere göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 yatırımcının varlığı bulunuyor.

Yaklaşık 28 milyon TL’lik site aidatının da fonlarda bloke olması, yaşanan sürecin bireysel yatırımcıların yanı sıra ortak bütçeleri yöneten site yönetimlerini de etkilediğini ortaya koydu.