Borsa İstanbul A.Ş., endeks kural setleri doğrultusunda periyodik güncellemelere gitmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre 01.10.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Halka Arz Endeksi'nden çıkarılan hisseler şunlar oldu:

• Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

• Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. (DURKN)

• Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD)

ENDEKSTEN ÇIKARILMA GEREKÇESİ NEDİR?

Kararın, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.18. maddesi gereğince alındığı belirtildi.

İlgili kural maddesine göre; BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamında bulunan şirketler, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihi izleyen 25. ayın ilk işlem günü itibarıyla otomatik olarak endeks kapsamından çıkarılıyor.

Söz konusu üç hisse de borsa serüvenlerinde 25 aylık süreyi tamamlamaları nedeniyle halka arz endeksine veda etmiş oldu.

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