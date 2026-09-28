Borsa İstanbul'da fon çalkantıları ve zincirleme satışların yarattığı baskı sürerken, ağustos ayında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) paylarındaki sert düşüş dikkat çekiyor.

ZİRVEDEN DİBE: YÜZDE 70'İ AŞAN SERT DEĞER KAYBI

Ağustos ayında 85,40 TL fiyatla halka arz edilerek borsaya adım atan TKNKA, 3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL ile tarihi zirvesini görmüştü.

Zirve noktasının ardından başlayan satış baskısını kıramayan hisse, bugün 60,85 TL seviyesine kadar geriledi.

Böylece şirket hisseleri, en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 70 değer kaybederken halka arz fiyatının da altına sarktı.

8,8 MİLYON ADET PAY GERİ ALINACAK

Hissedeki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla Teknika Plast, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay geri alımı kararı bildirdi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Eylül 2026 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararın öne çıkan detayları şunlar:

• Fon Tutarı: Şirketin kendi özkaynaklarından karşılanmak üzere toplam 750.000.000 TL (750 milyon TL) bütçe ayrıldı.

• Azami Pay Adedi: Çıkarılmış sermayenin yüzde 7,04'üne denk gelen 8.800.000 adet B grubu pay geri alıma konu edilebilecek.

• Süre: Geri alım kararı, karar tarihinden itibaren azami 1 yıl süreyle geçerli olacak.

• Genel Kurul Onayı: Yapılacak ilk genel kurul toplantısında geri alım işlemleri pay sahiplerinin onayına ve bilgisine sunulacak.

Şirket yetkilileri, pay fiyatının mevcut şirket performansını yansıtmadığını ve hamlenin fiyat istikrarını koruma amacı taşıdığını belirtirken; ayrılan fon ve pay tutarının bir taahhüt niteliği taşımadığını da kamuoyunun bilgisine sundu.

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