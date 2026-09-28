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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde ağustos ayından itibaren gerileme trendi devam ediyor.

Matriks Haber'in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre rezervler 25 Eylül ile biten haftada yaklaşık 3,4 milyar dolar azalarak 171 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylece rezervlerde üst üste beşinci haftada da kayıp yaşanmış oldu.

TCMB rezervleri eriyor: Düşüş serisi 5. haftaya taşındı, Görsel 1

AĞUSTOSTAN BU YANA KAYIP 17,4 MİLYAR DOLAR

Ağustos ayı ortasından itibaren başlayan düşüş dalgasıyla birlikte rezervlerdeki toplam erime belirginleşti.

21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolar seviyesine kadar yükselen toplam rezervler, beş haftalık kesintisiz gerileme sürecinin ardından yaklaşık 17,4 milyar dolar kan kaybetti.

Rezervlerin Haftalık Seyri (Dolar):

• 21 Ağustos: 188,4 milyar

• 28 Ağustos: 188,2 milyar

• 4 Eylül: 184,2 milyar

• 11 Eylül: 178,7 milyar

• 18 Eylül: 174,4 milyar

• 25 Eylül: ~171,0 milyar

TCMB rezervleri eriyor: Düşüş serisi 5. haftaya taşındı, Görsel 2

ZİRVEDEN 47,2 MİLYAR DOLAR UZAKLAŞILDI

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Yıl içinde dalgalı bir seyir izleyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar geriledikten sonra Temmuz ayında yeniden toparlanma eğilimine girmişti.

Son beş haftadır süren gerilemeyle birlikte toplam rezervler, ocak ayında kırılan tarihi zirvenin 47,2 milyar dolar altında kalmış oldu.

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