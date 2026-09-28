46 farklı ilde yer alan toplam 383 arsa, 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

Toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare olan arsa portföyünün muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 TL olarak açıklandı.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKANI

TOKİ'nin sunduğu esnek ödeme planları yatırımcıların dikkatini çekiyor:

• Vadeli Satış Seçeneği: Alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade avantajıyla sahip olabilecek.

• Peşin Alımlarda İndirim: Peşin ödeme seçeneğini tercih eden alıcılara ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa çıkarılan arsalar arasında konut, ticaret, turizm, sanayi, depolama, akaryakıt istasyonu, tarım, eğitim ve kentsel çalışma alanları gibi çok çeşitli nitelikte gayrimenkuller yer alıyor.

SATIŞ YAPILACAK 46 İL

Geniş bir coğrafyayı kapsayan satış listesinde yer alan iller şunlar:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak.

İHALE TARİHİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Açık artırmalar, 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da eş zamanlı olarak fiziki ve çevrim içi platformlarda gerçekleştirilecek:

• Fiziki Katılım: Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacaktır.

• Çevrim İçi Katılım: muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adresi üzerinden canlı olarak teklif verilebilecek.

Detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar www.toki.gov.tr, muzayede.emlakyonetim.com.tr adreslerini ziyaret edebilir veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden destek alabilirler.