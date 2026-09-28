Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi için kâr dağıtımı yapılmayacağını açıkladı.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre şirket bilançosunda yer alan geçmiş yıl zararları nedeniyle pay sahiplerine kâr payı dağıtılmaması teklif edildi.

Söz konusu teklif, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların onayına sunulacak.

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