Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmalarında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre son operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın başlangıcından bu yana hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı.

56 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmalarda bugüne kadar hakkında işlem yapılan 217 şüpheliden 56'sının tutuklandığı, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmaların yalnızca mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı tutulmadığını belirtti.

26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın borsa tarafında da incelemeler devam ediyor. Açıklamaya göre spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

İncelemelerin yalnızca hisse hareketleriyle sınırlı olmadığı belirtildi. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılıyor.

OLAĞAN DIŞI KAZANÇ SAĞLAYAN HESAPLAR İNCELENİYOR

Bakan Gürlek, piyasalardaki manipülatif işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığının belirlenmesi halinde sürecin mal varlıklarına kadar uzanacağını bildirdi.

Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, mevzuatta öngörülen süreçler doğrultusunda TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki işlemlerin yürütüleceği ifade edildi.

Gürlek, soruşturmanın yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli işleyişinin sağlanması amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır.

Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.

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