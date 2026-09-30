Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'de yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında adı geçen şirketlerde önemli büyüklükte yatırımlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre Norges Bank Investment Management'ın (NBIM) 30 Haziran 2026 tarihli verileri, fonun savcılık veya düzenleyici kurumların yürüttüğü süreçlerle ilişkilendirilen 10 şirkette yaklaşık 2 milyar Norveç kronu, yani 208 milyon dolar değerinde hisse taşıdığını gösterdi.

Söz konusu yatırımlar, NBIM'in aynı tarihte yaklaşık 20,4 milyar kron büyüklüğündeki Türkiye hisse portföyünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

TERA YATIRIM DA PORTFÖYDE

Resmi bildirimlere göre Norveç Varlık Fonu'nun portföyünde, son dönemde yaşanan gelişmelerin merkezindeki şirketlerden Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) hisseleri de bulunuyordu.

NBIM, söz konusu hisselerin bugün itibarıyla hala portföyünde bulunup bulunmadığı konusunda bilgi vermedi. Kurum, portföyündeki varlıkları yılda iki kez açıkladığını ve iki raporlama dönemi arasındaki değişiklikler hakkında yorum yapmadığını belirtti.

EN BÜYÜK POZİSYONU ASTOR'DA

Bloomberg'in aktardığı verilere göre NBIM'in söz konusu şirketler arasındaki en büyük yatırımı Astor Enerji'deki (ASTOR) yüzde 2'lik payı oldu.

ASTOR hisseleri eylül ayında yüzde 41 değer kaybederken, Norveç fonunun soruşturmayla bağlantılı olarak adı geçen şirketlerde 30 Haziran itibarıyla taşıdığı pozisyonların toplam değeri de sonraki sert fiyat hareketlerinden etkilendi.

TÜRK HİSSELERİNİ YÖNETMEK İÇİN NEO PORTFÖY'Ü SEÇTİ

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre dev fon, daha sonra Türk hisselerinin yönetimi için Neo Portföy'ü tercih etti. ABD merkezli TRG Management'ın da NBIM adına Türkiye'deki hisse yatırımlarını yönettiği aktarıldı.

DESTEK FİNANS'TA DA PAYI BULUNUYORDU

Resmi kayıtlara göre fonun bu gruptaki en büyük ikinci pozisyonu Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. NBIM'in 2025 yılında şirkette yüzde 0,17 oranında pay aldığı belirtildi.

Destek Finans hisseleri yıl içerisinde yüzde 600'ü aşan yükselişin ardından temmuz ayında 1,3 trilyon TL'lik piyasa değerine kadar ulaşmış, ardından sert değer kaybetmişti.

Şirketin kurucusu Altunç Kumova'nın tutuklandığı, Tera Portföy'den bir yöneticinin ise hissedeki işlemler kapsamında savcılığa sevk edildiği belirtildi.

ODINE HİSSELERİNDE DE YATIRIMI VAR

Norveç fonunun 2026 yılında da Türkiye'deki bazı pozisyonlarını artırdığı bildirildi. Bunlardan biri Odine Solutions (ODINE) oldu.

ODINE hisseleri yıl içerisinde yüzde 987'ye varan yükselişle 12 Ağustos'ta 366 milyar TL piyasa değerine ulaşırken, zirvenin ardından hisselerdeki kayıp yüzde 94'ü buldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONU

Yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık varlığı yöneten NBIM, dünyanın en büyük devlet varlık fonu konumunda bulunuyor. Norveç'in petrol ve doğal gaz gelirlerini uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek amacıyla kurulan fon, dünya genelinde binlerce şirkette pay sahibi.