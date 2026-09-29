İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile kardeşi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel hakkında yeni karar alındı.

Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Daha önce Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’in malvarlıklarına tedbir konulmuştu.

Soruşturma kapsamında son olarak Feridun Geçgel, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel’in oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

SERVETİ 5,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Astor Enerji hisselerindeki yükselişle servetini artıran Feridun Geçgel, 2026’nın ilk aylarında Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde hızlı yükseliş gösterdi.

Nisan sonunda 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin dördüncü kişisi olduğu belirtilen Geçgel’in serveti mayıs başında 4,1 milyar dolara ulaştı. Geçgel’in servetinin son dönemde 5,3 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

HİSSELER NE DURUMDA?

ASTOR hisselerinden kayıp haftalık bazda yüzde 19,12 oldu. Aylık bazda ise kayıp yüzde 39'u geçti. Hisseler bugün yüzde 9,99'luk düşüş ile 211,7 TL'den işlem gördü.

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