Kredi kullanmayı planlayanlar ile birikimini mevduatta değerlendirenlerin gözü TCMB'nin faiz indirimlerinin ne zaman ve ne hızda devam edeceğine çevrildi. HSBC'den Türkiye için gelen yeni analizde, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği belirtilirken, 2027'de politika faizinin yüzde 21'e kadar gerileyebileceğine yönelik tahmin paylaşıldı.

Politika faizindeki olası düşüşün zaman içinde kredi ve mevduat faizlerine de yansıması beklenirken, HSBC piyasaların gelecek yıl konusunda çok daha temkinli fiyatlama yaptığını belirtti.

ASIL SORU 2027'DE NE OLACAK?

HSBC'ye göre piyasalar açısından kritik konu yıl sonuna kadar yapılacak indirimlerden çok, gevşeme döngüsünün 2027 yılında ne kadar devam edeceği olacak.

Raporda faiz indirim süreci iki aşamada ele alınırken, gelecek yıl uygulanacak para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiği belirtildi.

Piyasaların tüm gevşeme döngüsü boyunca yaklaşık 300 baz puanlık faiz indirimi fiyatladığına işaret eden HSBC, bunun bir haftalık repo faizinin yaklaşık yüzde 34 seviyesinde kalacağı bir senaryoya karşılık geldiğini belirtti.

FAİZ İÇİN YÜZDE 28 VE YÜZDE 21 TAHMİNLERİ

HSBC, mevcut piyasa fiyatlamasının diğer tahminlerle karşılaştırıldığında oldukça ihtiyatlı kaldığına işaret etti.

Rapora göre Bloomberg'in tahmini politika faizinin yüzde 28'e, HSBC ekonomistlerinin tahmini ise yüzde 21'e kadar gerileyebileceğine işaret ediyor.

Bu tahminlerle karşılaştırıldığında piyasanın fiyatladığı yüzde 34 seviyesi, yatırımcıların gelecek yıl gerçekleştirilebilecek faiz indirimlerinin büyüklüğü konusunda temkinli kaldığını gösteriyor.

HSBC, bu ihtiyatlı yaklaşımın jeopolitik gerilimler, yüksek küresel faizler ve hem yurt içinden hem de yurt dışından kaynaklanan risklerle bağlantılı olduğunu değerlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BAŞLARSA EN ÇOK BURASI ETKİLENEBİLİR

HSBC stratejistleri, gevşeme sürecinin yeniden başlaması durumunda özellikle kısa vadeli faizlerin olumlu etkilenebileceğini belirtti.

Raporda tarihsel eğilimlerin de bu görüşü desteklediğine işaret edilirken, yatırımcıların daha agresif ve kapsamlı bir faiz indirimi döngüsünü fiyatlamaya başlaması halinde kısa vadeli faizlerdeki hareketin belirginleşebileceği ifade edildi.