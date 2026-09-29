Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,48’in üzerinde değer kaybederken, endeks yazım sırasında yüzde 1 düşüşle 12.466 puan seviyesinde işlem gördü. Piyasada yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken, bazı hisselerdeki sert hareketler dikkat çekti. TSİ 12.20 itibarıyla en çok yükselen hisse EUYO olurken, düşüş tarafında 8 hisse yüzde 10 değer kaybederek taban seviyesine geriledi.
EN ÇOK YÜKSELEN İLK 10 HİSSE
|Sıra
|Kod
|Şirket
|Fiyat
|Değişim
|1
|EUYO
|Euro Menkul Kıymet
|3,85 TL
|%10,00
|2
|TKNKA
|Teknika Plastik
|66,90 TL
|%9,94
|3
|MARMR
|Marmara Holding
|1,58 TL
|%9,72
|4
|CMENT
|Çimentaş
|233,00 TL
|%8,37
|5
|VRGYO
|Vera Konsept GYO
|1,49 TL
|%7,97
|6
|DIRIT
|Diriteks Diriliş Tekstil
|22,88 TL
|%7,42
|7
|TUCLK
|Tuğçelik Alüminyum
|4,37 TL
|%6,85
|8
|BRMEN
|Birlik Mensucat
|7,30 TL
|%6,73
|9
|GMTAS
|Gimat Mağazacılık
|49,04 TL
|%6,38
|10
|EGEEN
|Ege Endüstri
|5.417,50 TL
|%5,55
EN ÇOK DÜŞEN İLK 10 HİSSE
|Sıra
|Kod
|Şirket
|Fiyat
|Değişim
|1
|USAK
|Uşak Seramik
|0,54 TL
|-%10,00
|2
|SEGMN
|Seğmen Kardeşler
|21,96 TL
|-%10,00
|3
|MARTI
|Martı Otel İşletmeleri
|1,08 TL
|-%10,00
|4
|MAGEN
|Margün Enerji
|13,05 TL
|-%10,00
|5
|IZFAS
|İzmir Fırça Sanayi
|17,82 TL
|-%10,00
|6
|HEDEF
|Hedef Holding
|9,27 TL
|-%10,00
|7
|ESCAR
|Escar Filo
|16,11 TL
|-%10,00
|8
|BIGTK
|Big Medya Teknoloji
|107,10 TL
|-%10,00
|9
|ODINE
|Odine Teknoloji
|221,60 TL
|-%9,99
|10
|ASTOR
|Astor Enerji
|211,70 TL
|-%9,99
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