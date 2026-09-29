Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken, bazı hisselerdeki sert hareketler dikkat çekti. TSİ 12.20 itibarıyla en çok yükselen hisse EUYO olurken, düşüş tarafında 8 hisse yüzde 10 değer kaybederek taban seviyesine geriledi.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 10 HİSSE

Sıra Kod Şirket Fiyat Değişim 1 EUYO Euro Menkul Kıymet 3,85 TL %10,00 2 TKNKA Teknika Plastik 66,90 TL %9,94 3 MARMR Marmara Holding 1,58 TL %9,72 4 CMENT Çimentaş 233,00 TL %8,37 5 VRGYO Vera Konsept GYO 1,49 TL %7,97 6 DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil 22,88 TL %7,42 7 TUCLK Tuğçelik Alüminyum 4,37 TL %6,85 8 BRMEN Birlik Mensucat 7,30 TL %6,73 9 GMTAS Gimat Mağazacılık 49,04 TL %6,38 10 EGEEN Ege Endüstri 5.417,50 TL %5,55

EN ÇOK DÜŞEN İLK 10 HİSSE

Sıra Kod Şirket Fiyat Değişim 1 USAK Uşak Seramik 0,54 TL -%10,00 2 SEGMN Seğmen Kardeşler 21,96 TL -%10,00 3 MARTI Martı Otel İşletmeleri 1,08 TL -%10,00 4 MAGEN Margün Enerji 13,05 TL -%10,00 5 IZFAS İzmir Fırça Sanayi 17,82 TL -%10,00 6 HEDEF Hedef Holding 9,27 TL -%10,00 7 ESCAR Escar Filo 16,11 TL -%10,00 8 BIGTK Big Medya Teknoloji 107,10 TL -%10,00 9 ODINE Odine Teknoloji 221,60 TL -%9,99 10 ASTOR Astor Enerji 211,70 TL -%9,99

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