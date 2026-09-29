Borsa İstanbul'da endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) yeni değişiklikler açıklandı. 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle 9 hissenin endeks hesaplamalarında kullanılan FDPO oranları değişecek.

FDPO oranı değişen 9 hisse şöyle sıralandı;

Hisse Şirket Yeni FDPO (%) AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 AVTUR Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 73 DMRGD DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 64 EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. 35 OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 73 SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79 TEHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. 31 UFUK Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. 24 ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22

FDPO NEDİR, HİSSELERİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin piyasada işlem görebilir nitelikteki paylarının şirket sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul, pay endekslerinin hesaplanmasında şirketlerin toplam piyasa değerinin yanı sıra fiili dolaşımdaki paylarını da dikkate alıyor.

Bu nedenle FDPO'daki değişiklikler, ilgili payın dahil olduğu endekslerdeki ağırlığının hesaplanmasını etkileyebiliyor. FDPO'nun yükselmesi veya düşmesi tek başına hisse fiyatının yükseleceği ya da düşeceği anlamına gelmiyor.