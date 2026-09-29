Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı kâr payı dağıtım takviminin ikinci ayağını hayata geçiriyor.

Şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri, nakit dengesi ve kârlılık hedefleri doğrultusunda belirlenen toplam 33 milyar TL’lik dev temettü paketinin ilk taksiti mart ayında ödenmişti.

Yarın itibarıyla başlayacak ikinci taksit ödemelerinde ise hisse başına ödeme detayları şu şekilde gerçekleşecek:

• Brüt Temettü: Hisse başına 6,7469533 TL (%674,695)

• Net Temettü: Hisse başına 5,7349103 TL (%573,491)

HESAPLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Temettü dağıtımında hak kazanım süreci 29 Eylül Salı (bugün) günü seans kapanışı itibarıyla tamamlanacak.

Bu tarihte elinde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılar kâr payından yararlanabilecek.

Borsa İstanbul takas kuralları (T+2) gereği, dağıtılan temettü tutarları yatırımcıların bakiyelerine 2 Ekim Cuma günü nakit olarak yansıyacak ve kullanılabilir hale gelecek.

İkinci takside ilişkin nihai temettü verimi ise 29 Eylül seans kapanış fiyatı üzerinden netleşmiş olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.