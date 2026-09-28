Önceki kapanışa göre 306,59 puan gerileyen ana endekste günlük toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Güne yayılan satışların etkisiyle tüm sektör endeksleri günü kayıpla tamamladı:

• Bankacılık Endeksi: %0,89 düşüş gösterdi.

• Holding Endeksi: %3,31 değer kaybetti.

• En Çok Kaybettiren Sektör: Yüzde 8,73 kayıpla finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL GERİLİM VE YURT İÇİNDEKİ FON SORUŞTURMALARI RİSKİ ARTIRDI

Piyasalardaki negatif seyirde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi gündem etkili oldu:

• Küresel Piyasalar: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanması, enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edebileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri küresel risk iştahını baskılamayı sürdürdü.

• Yurt İçi Gündem: Piyasalarda devam eden fon soruşturmaları yatırımcı odağında kalmaya devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ve iptal edilen talimatların, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı oranında karşılanacağını açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM DÜŞÜŞTE ALIM TARAFINDA YER ALDI

Piyasadaki genele yayılan satış baskısına rağmen Ziraat Yatırım’ın 675,7 milyon TL net hacimle alım tarafında durduğu görüldü. Kurumun 28 Eylül 2026 tarihli işlemlerinde öne çıkan hisse hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Alınan Hisseler:



• TRALT: 149,4 milyon TL net alım (%12,85 pay, 46,756 TL maliyet)

• TUPRS: 92,9 milyon TL net alım (%7,99 pay, 400,406 TL maliyet)

• PGSUS: 91,5 milyon TL net alım (%7,88 pay, 143,303 TL maliyet)

• GARAN: 74,7 milyon TL net alım (%6,43 pay, 128,599 TL maliyet)

• TURSG: 51,4 milyon TL net alım (%4,43 pay, 5,453 TL maliyet)

En Çok Satılan Hisseler:



• ALTINS1: -40,2 milyon TL net satış (%8,27 pay, 71,489 TL maliyet)

• THYAO: -17,9 milyon TL net satış (%3,68 pay, 288,619 TL maliyet)

• GESAN: -13,6 milyon TL net satış (%2,80 pay, 41,422 TL maliyet)

• EUPWR: -13,4 milyon TL net satış (%2,76 pay, 54,875 TL maliyet)

• KUYAS: -13,4 milyon TL net satış (%2,76 pay, 33,338 TL maliyet)

TEKNİK SEVİYELER VE YARININ GÜNDEMİ

Analistler, yeni günde yurt içinde ekonomik güven endeksinin; yurt dışında ise Japonya'da öncü endeksin, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endekslerinin ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için öne çıkan seviyeler:



• Destek Seviyeleri: 12.500 ve 12.400 puan

• Direnç Seviyeleri: 12.700 ve 12.800 puan

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