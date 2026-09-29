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Borsa İstanbul'dan seans öncesi dikkat çeken karar geldi. Bir hissenin işlem sırası geçici olarak kapatılırken kararın gerekçesi de açıklandı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, MEGAP işlem sırasının 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

FİNANSAL TABLOLAR BEKLENİYOR

MEGAP paylarının yeniden işlem görmeye başlaması için şirketin beklenen finansal tablolarını KAP'a göndermesi gerekiyor. Finansal tabloların kamuya açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'un pay sırasını yeniden işleme açması bekleniyor.

Şirket Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hisse kodu MEGAP
İşlem Geçici kapatma
Başlangıç tarihi 29.09.2026
Gerekçe Finansal tabloların süresinde KAP'a gönderilmemesi

MEGAP HİSSESİNDE SON DURUM

İşleme kapatma kararı öncesinde MEGAP hisselerinde satış baskısı yaşanıyordu. 15 Eylül'de 1,61 TL'den kapanan hisse, 28 Eylül'de yüzde 6,02 düşüşle 1,25 TL'ye geriledi. Böylece MEGAP'ın yaklaşık iki haftalık değer kaybı yüzde 22'yi aştı. Hisse son işlem gününde 1,22 TL ile gün içi en düşük seviyesini görürken, 1,33 TL'ye kadar yükseldi.

Borsa İstanbul bir hisseyi işleme kapattı! Sebebi belli oldu, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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