Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, MEGAP işlem sırasının 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

FİNANSAL TABLOLAR BEKLENİYOR

MEGAP paylarının yeniden işlem görmeye başlaması için şirketin beklenen finansal tablolarını KAP'a göndermesi gerekiyor. Finansal tabloların kamuya açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'un pay sırasını yeniden işleme açması bekleniyor.

Şirket Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse kodu MEGAP İşlem Geçici kapatma Başlangıç tarihi 29.09.2026 Gerekçe Finansal tabloların süresinde KAP'a gönderilmemesi

MEGAP HİSSESİNDE SON DURUM

İşleme kapatma kararı öncesinde MEGAP hisselerinde satış baskısı yaşanıyordu. 15 Eylül'de 1,61 TL'den kapanan hisse, 28 Eylül'de yüzde 6,02 düşüşle 1,25 TL'ye geriledi. Böylece MEGAP'ın yaklaşık iki haftalık değer kaybı yüzde 22'yi aştı. Hisse son işlem gününde 1,22 TL ile gün içi en düşük seviyesini görürken, 1,33 TL'ye kadar yükseldi.

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