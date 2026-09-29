Altın fiyatlarında son dönemin en sert satışlarından biri yaşanırken yatırımcıların gözü 1 Ekim'e çevrildi. Ons altında yüzde 4'e yaklaşan geri çekilmenin ardından gram altın 6.500 TL seviyelerinde tutunmaya çalışırken, Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen Çin'de başlayacak "Altın Hafta" öncesinde kısa vadeli yeni bir riske işaret etti.

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Altın fiyatları üzerinde son günlerde birden fazla baskı unsuru aynı anda etkili oluyor. ABD'de 10 yıllık reel tahvil getirisinin yüzde 2,85 ile son 18 yılın en yüksek seviyesine çıkması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltan faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyon endişelerini canlı tutması da Fed'e ilişkin beklentileri değiştirdi. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki nisan ayına kadar üç kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği fiyatlanmaya başladı.

ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerle doların değer kazanması da ons altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

SAXO BANK'TAN 1 EKİM UYARISI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise altın piyasasında kısa vadede izlenecek bir başka gelişmeye dikkat çekti.

Çin'de 1 Ekim'de başlayacak geleneksel "Altın Hafta" tatili öncesinde Çinli yatırımcıların nakit pozisyonlarını artırmak amacıyla kâr satışlarına yönelebileceğini belirten Hansen, bunun altın üzerindeki kısa vadeli satış baskısını artırabileceğini ifade etti.

Çin'in küresel altın talebindeki ağırlığı nedeniyle ülkedeki yatırımcı davranışları ve fiziki talebin seyri, değerli metal piyasasında yakından izleniyor.

ALTININ YÖNÜNÜ İKİ KRİTİK VERİ BELİRLEYEBİLİR

Altının kısa vadeli seyri açısından ABD'den açıklanacak ekonomik veriler de önem taşıyor. Piyasaların odağında Fed'in para politikası açısından takip ettiği enflasyon göstergeleri ile ABD istihdam piyasasına ilişkin veriler bulunuyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek verilerin Fed'in sıkı para politikasını desteklemesi halinde altın üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendiriliyor. Ekonomik verilerin zayıflaması ise faiz beklentilerini aşağı çekerek altında toparlanmaya alan açabilir.

ALTINDA UZUN VADELİ BEKLENTİ NE?

Kısa vadede faiz, dolar ve Çin kaynaklı riskler öne çıkarken Hansen, uzun vadeli görünüm açısından ETF talebine işaret ediyor.

Yüksek faizlerin kamu borçlanma maliyetlerini artırması ve finansal risklerin devam etmesi halinde kurumsal yatırımcıların portföylerini korumak amacıyla altına yönelmeye devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Saxo Bank'ın değerlendirmesinde kısa vadeli satış riskleri ile altının uzun vadeli güvenli liman talebi birbirinden ayrılıyor.