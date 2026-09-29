Altın fiyatları 29 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda ons altın son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyrederken, iç piyasada gram altın 6.500 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları da sabah saatleri itibarıyla belli oldu.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın güne yükselişle başladı. Gram altının alış fiyatı 6.509,11 TL, satış fiyatı ise 6.509,91 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük yükseliş yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

Ons altın ise serbest piyasa ekranında 4.134,44 dolar alış ve 4.135,17 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.

29 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

TSİ 07.40 itibarıyla altında alış satış fiyatları şu şekilde;

Gram altın: Alış 6.509,11 TL, satış 6.509,91 TL

Çeyrek altın: Alış 10.412,31 TL, satış 10.641,70 TL

Yarım altın: Alış 20.760,54 TL, satış 21.283,97 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.658,72 TL, satış 42.445,57 TL

Ziynet altını: Alış 41.658,72 TL, satış 42.445,57 TL

Ata altın: Alış 43.259,43 TL, satış 44.359,53 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.134,44 dolar, satış 4.135,17 dolar

ALTIN FİYATLARINI BU HAFTA NE BELİRLEYECEK?

Altın yatırımcılarının odağında ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler bulunuyor. Açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı, kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve tarım dışı istihdam verileri Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olabilir.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de altın piyasasında takip ediliyor. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon baskısını artırması ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının küresel fiyatlamasını etkiliyor.

Diğer değerli metallerde ise fiyatlamalar şöyle;

Gümüş gram: Alış 95,37 TL, son fiyat 95,46 TL

Gümüş ons: Alış 60,54 dolar, son fiyat 60,57 dolar

Platin: Alış 1.698,86 dolar, son fiyat 1.700,73 dolar

Paladyum: Alış 1.205,45 dolar, son fiyat 1.208,96 dolar