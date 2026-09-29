Borsa İstanbul'da işlem gören 7 hisse için Takasbank'tan temerrüt alışı duyurusu geldi. Henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Akbank T.A.Ş. (AKBNK), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) paylarında temerrüt alışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu işlemlerin takası bugün, 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Takasbank ayrıca ilgili pay sıralarına satış emri girilebileceğini bildirdi.

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TEMERRÜT ALIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Temerrüt alışı, bir yatırımcının ya da piyasa üyesinin ilgili paydaki yükümlülüğünü zamanında yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkan kıymet açığının kapatılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başka bir ifadeyle Takasbank, teslim edilmesi gerektiği halde teslim edilmeyen payların piyasadan temin edilmesi için alım gerçekleştiriyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Temerrüt alışı yapılması, adı geçen şirketlerin borçlarını ödeyemediği veya şirketlerin kendilerinin temerrüde düştüğü anlamına gelmiyor. Temerrüt, payların takasındaki yerine getirilmeyen yükümlülükten kaynaklanıyor.

PAYLAR 2 İŞ GÜNÜNDE TEMİN EDİLEMEZSE NE OLACAK?

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65. maddesine göre, teslim edilmesi gereken payların temerrüdü takip eden 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde farklı bir süreç devreye giriyor.

Bu durumda alacaklıya teslim edilemeyen pay miktarının karşılığı nakit olarak ödenebiliyor. Takasbank, olası nakdi uzlaşı durumunda takas ve temerrüt kaynaklı netleştirmeler nedeniyle kıymet alacaklısı üyenin de değişebileceğini belirtti.