Halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 52 altına gerileyen Saat&Saat (SSAAT) hisselerinde şirket yöneticisinden yeni alım geldi. 56 TL'den halka arz edilen ve 28 Eylül'ü 26,96 TL'den kapatan SSAAT'ta Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Dönmez'in son bir haftada gerçekleştirdiği pay alımlarının toplam tutarı 22,9 milyon TL'yi aştı.

SSAAT HİSSESİNDE 5,9 MİLYON TL'LİK YENİ ALIM

Nurullah Dönmez tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2026 tarihinde SSAAT paylarında 26,20 TL ile 27,24 TL fiyat aralığından alım gerçekleştirildi.

İşlem kapsamında 223.899 TL nominal değerli pay alınırken, toplam işlem bedeli 5.989.441,62 TL oldu.

Dönmez, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde de toplam 630.000 TL nominal değerli SSAAT payı için 16.966.941,44 TL tutarında alım gerçekleştirmişti.

TOPLAM ALIM 22,9 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Son işlemle birlikte 21-28 Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilen alımların toplamı 853.899 TL nominal değere ulaştı.

Söz konusu paylar için ödenen toplam tutar ise 22.956.383,06 TL oldu.

Alımların ardından Nurullah Dönmez'in Saat&Saat sermayesindeki pay oranı yüzde 36,98'e, oy hakkı oranı ise yüzde 38,53'e yükseldi.

SSAAT hissesi TSİ 11.01 itibarıyla yüzde 1,78 düşüşle 26,48 TL bandında seyrediyor.

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