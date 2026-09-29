Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeksin 100 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam etmesi, genel ekonomik gidişata yönelik iyimser beklentilerin korunduğuna işaret etti.

TÜKETİCİ VE PERAKENDEDE BELİRGİN ARTIŞ

Eylül ayında ekonomik güveni oluşturan alt sektör endekslerinin büyük kısmında pozitif bir seyir izlendi.

En yüksek aylık artış tüketici güveninde yaşanırken, inşaat sektörü negatif ayrışan tek alan oldu:

• Tüketici Güven Endeksi: Yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 değerine yükseldi.

• Perakende Ticaret Sektörü: Yüzde 1,1 oranında artışla 111,3 seviyesine ulaştı.

• Reel Kesim (İmalat Sanayi): Yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla 102,5 oldu.

• Hizmet Sektörü: Değişim göstermeyerek 111,9 seviyesindeki seyrini korudu.

• İnşaat Sektörü: Yüzde 0,2 oranında gerileyerek 83,0 değerine düştü.

GÜVEN ENDEKSİ DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik bir göstergedir.

• 0–200 aralığında değer alan endekste 100'den büyük seviyeler genel ekonomik duruma dair iyimserliği,

• 100'den küçük seviyeler ise kötümserliği temsil etmektedir.

Eylül ayı verileriyle birlikte genel endeksin yanı sıra hizmet, perakende ticaret ve reel kesim endeksleri iyimserlik eşiği olan 100 değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.