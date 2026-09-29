Borsa İstanbul'da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından başlayan sert satışlarda bazı endekslerdeki kayıp BIST 100'ün çok üzerine çıktı. Halka arz hisselerindeki yüzde 45,7'lik gerileme gündeme gelirken, Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi'ndeki düşüşün daha da sert olduğu görüldü. Endeks, 16 Eylül'den 28 Eylül kapanışına kadar yaklaşık yüzde 58 değer kaybetti.

BIST 100'DE KAYIP YÜZDE 10'U AŞTI

Fon piyasasında likidite sorunlarının borsada sert satışlara dönüştüğü 16 Eylül'de BIST 100 güne 13.868 puandan başladı.

Endeks aynı günü yüzde 5,54 düşüşle 13.122 puandan tamamlarken, sonraki günlerde satış baskısı devam etti. BIST 100, 28 Eylül'de yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan kapandı.

Böylece 16 Eylül sabahından 28 Eylül kapanışına kadar BIST 100'deki kayıp yüzde 9'u aşarken, süreç içerisinde görülen dip seviyeler dikkate alındığında düşüş yüzde 10'un üzerine çıktı.

Borsa İstanbul geçtiğimiz gün ise yaklaşık 600.000.000.000 TL değer kaybetti.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE YÜZDE 45,7'LİK DÜŞÜŞ

Nefes Gazetesi'nden İlkay Akkaya'nın haberine göre, satış dalgasının en fazla hissedildiği alanlardan biri halka arz hisseleri oldu.

16 Eylül'e 441.976 puandan başlayan BIST Halka Arz Endeksi, 240.101 puana kadar geriledi. Böylece yaklaşık iki haftalık dönemde endeksteki değer kaybı yüzde 45,7'ye ulaştı.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ENDEKSİ'NDE KAYIP YÜZDE 58'E YAKLAŞTI

BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi (XFINK), 16 Eylül'de 71.765,06 puan seviyesinden açıldı. Endeks aynı günü sert satışlarla 64.318,50 puandan tamamladı.

28 Eylül kapanışında ise Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi 30.284,70 puana kadar geriledi.

16 Eylül açılışı ile 28 Eylül kapanışı karşılaştırıldığında endeksteki değer kaybı yaklaşık yüzde 57,8 olarak hesaplandı.

Hisse 16 Eylül 28 Eylül Değişim DSTKF 2.448,00 TL 1.057,00 TL -%56,82 ISFIN 17,87 TL 17,85 TL -%0,11 ULUFA 1,50 TL 1,43 TL -%4,67

28 EYLÜL'DE DE EN FAZLA KAYBETTİREN SEKTÖR OLDU

Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi'ndeki satış baskısı haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Endeks 28 Eylül'de yüzde 8,73 gerileyerek Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında günün en fazla değer kaybedeni oldu.

Son dönemde özellikle düşük fiili dolaşıma sahip bazı hisselerde yaşanan sert fiyat hareketleri, fon piyasasındaki gelişmeler ve artan satış baskısı Borsa İstanbul'da sektörler arasındaki ayrışmayı belirginleştirdi.

Piyasaların odağında şimdi fonlara ilişkin süreçte atılacak yeni adımlar ve sermaye piyasalarına yönelik yapılması beklenen düzenlemeler bulunuyor.

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