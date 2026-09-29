Grandstream Türkiye markasıyla faaliyet gösteren TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş., kurumsal iletişim altyapısını IP santral, IP telefon, ağ ürünleri ve merkezi yönetim çözümleri üzerinden planlıyor.

Grandstream’in Türkiye’deki Gold Partner distribütörü olduğunu belirten şirketin yaklaşımında temel nokta, yalnızca hangi cihazın satın alınacağı değil; mevcut sistemin, kullanıcı yapısının ve ileride oluşabilecek kapasite ihtiyacının birlikte değerlendirilmesi.

Portföydeki UCM serisi santraller, GRP serisi telefonlar, GWN ağ ürünleri ve cihaz yönetim araçları; telefon trafiğinden kablosuz erişime kadar farklı ihtiyaçların aynı altyapı planında ele alınmasına imkân veriyor.

KURUMSAL İLETİŞİM ALTYAPISI BÜYÜME PLANINA GÖRE TASARLANMALI

Küçük bir ofis ile farklı şehirlerde şubeleri bulunan bir şirketin iletişim ihtiyacı aynı değil. Kullanıcı sayısı, günlük çağrı yoğunluğu, çalışma modeli ve mevcut ağ altyapısı, kurulacak sistemin kapsamını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle iletişim altyapısında standart bir cihaz listesi yerine işletmenin mevcut durumuna göre bir yapı oluşturulması önem taşıyor.

Fiziksel santral altyapısının yanında, farklı lokasyonlardan erişim ihtiyacı bulunan işletmeler için bulut santral çözümleri de iletişim mimarisinin bir parçası olarak değerlendirilebiliyor.

Grandstream Türkiye’nin açıkladığı çalışma süreci ihtiyaç analiziyle başlayarak çözüm tasarımı, ürün tedariki, kurulum ve konfigürasyon aşamalarına uzanıyor. Şirket büyüdükçe altyapının da aynı hızda genişleyebilmesi, başlangıçta yapılan kapasite planlamasını daha önemli hâle getiriyor.

IP SANTRAL VE UZAKTAN ÇALIŞMA AYNI YAPIDA BULUŞUYOR

Grandstream UCM6300 ailesi, kurumsal çağrı trafiğinin yönetildiği IP santral seçeneklerini içeriyor. Çağrı yönlendirme, IVR olarak bilinen sesli yanıt sistemi, görüşme kaydı ve kullanıcı yönetimi gibi işlevler merkezi olarak yürütülebiliyor.

İşletmenin ihtiyaçlarına göre seçilecek model ve yapılandırma, kullanılabilecek özelliklerin kapsamını belirliyor. UCM6300 yapısını tamamlayan Wave uygulaması ise kurumsal iletişimi yalnızca masa telefonuyla sınırlı bırakmıyor.

Çalışanlar uygun kurulumlarda masaüstü, web, Android ve iOS cihazları üzerinden görüşmelere ve ekip iletişimine katılabiliyor. Bu yapı özellikle merkez ofis dışında çalışan ekiplerin veya farklı şehirlerde faaliyet gösteren şirketlerin aynı kurumsal iletişim altyapısı üzerinden çalışabilmesine imkân tanıyor.

UCM6300 ailesinin üçüncü taraf yazılımlarla entegrasyona yönelik API desteği de CRM veya otel yönetim sistemi gibi uygulamalarla kurulabilecek bağlantıların proje bazında değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

AĞ ALTYAPISI TELEFON SİSTEMİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLMEMELİ

IP tabanlı telefon sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için arka plandaki ağ altyapısının da kullanıcı ve trafik yoğunluğuna uygun şekilde planlanması gerekiyor.

Grandstream’in GWN ürün ailesinde access point, switch ve router seçenekleri bulunuyor. Bu ürünler, işletmenin kablosuz erişimi ile kablolu cihaz bağlantılarının aynı altyapı planında ele alınmasına yardımcı oluyor.

Çok kullanıcılı bir ofis, otel veya farklı lokasyonlara yayılmış bir şirket için kapsama alanı ve kapasite ihtiyacı birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle yalnızca cihaz sayısı değil; kullanıcı yoğunluğu, fiziksel alan, bağlantı ihtiyacı ve mevcut kablolama düzeni de ürün seçiminde belirleyici hâle geliyor.

Seçili GWN modellerinde VPN, Mesh ve güvenlik duvarı gibi ek işlevler de bulunuyor. Hangi özelliklerin kullanılabileceği ise tercih edilen ürün modeline göre değişiyor.

MERKEZİ CİHAZ YÖNETİMİ ÇOK ŞUBELİ YAPILARDA ÖNEM KAZANIYOR

Şirket büyüdükçe yalnızca kullanıcı sayısı değil, yönetilmesi gereken cihaz sayısı da artıyor. Farklı şubelerde bulunan telefon ve ağ cihazlarının ayrı ayrı takip edilmesi, teknik operasyon açısından daha fazla iş yükü oluşturabiliyor.

Grandstream Device Management System (GDMS), desteklenen Grandstream cihazlarının bulut üzerinden yapılandırılması, izlenmesi ve yönetilmesi için merkezi araçlar sunuyor. Kullanılabilen yönetim özellikleri cihaz ailesine ve hizmet kapsamına göre değişiyor.

Merkezi yönetimin değeri özellikle yeni cihazların devreye alınması, mevcut yapılandırmaların takip edilmesi ve farklı lokasyonlardaki sistemlerin tek bir yönetim yaklaşımı altında tutulmasında ortaya çıkıyor.

Birden fazla lokasyonda çalışan ekiplerde, fiziksel cihazların merkezi yönetimi kadar sanal santral gibi uzaktan erişilebilen iletişim modellerinin doğru kurgulanması da operasyonel sürekliliği destekliyor.

İLETİŞİM ALTYAPISI ARTIK YALNIZCA TELEFON SEÇİMİNDEN İBARET DEĞİL

Büyüyen işletmeler açısından iletişim yatırımı yalnızca hangi IP telefonun veya santralin kullanılacağına karar vermekten oluşmuyor.

Çalışanların sisteme nasıl bağlanacağı, şubeler arasındaki iletişimin nasıl kurulacağı, ağ kapasitesinin hangi seviyede tutulacağı ve cihazların nasıl yönetileceği aynı planın parçaları hâline geliyor.

Grandstream Türkiye’nin yaklaşımı, ürün tedarikini ihtiyaç analizi, çözüm tasarımı, kurulum ve satış sonrası destekle aynı süreçte ele alıyor.

Böylece altyapı, yeni kullanıcı veya şube eklendiğinde baştan kurulmak yerine değişen ihtiyaçlara göre genişletilebilecek bir yapıda planlanabiliyor.