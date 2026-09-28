Borsa İstanbul'da EBEBK koduyla işlem gören Ebebek Mağazacılık A.Ş., üretim faaliyetleri daha önce durdurulan yüzde 100 bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'deki paylarının tamamını sattığını açıkladı. Şirketin bağlı ortaklıktaki pay sahipliği 55 milyon 421 bin 400 TL'lik satışın ardından tamamen sona erdi.

6 GERÇEK KİŞİYE SATILDI

Ebebek tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu Tuna Çocuk Gereçleri'nin üretim faaliyetleri, kârlılık ve verimlilik kriterleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda daha önce durdurulmuştu.

Üretimin durdurulmasına ilişkin karar 25 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı.

Ebebek Yönetim Kurulu, 23 Eylül 2026 tarihinde bu kez bağlı ortaklıktaki payların tamamının satılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki payların tamamı, toplam 55 milyon 421 bin 400 TL bedelle 24 Eylül 2026 tarihinde 6 gerçek kişiye satılarak devredildi.

DEĞERLEME RAPORU ALINMADI

Şirket, satış bedelinin Tuna Çocuk Gereçleri'nin güncel finansal durumu, üretim faaliyetlerinin durdurulmuş olması, varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlendiğini bildirdi.

Satışın ilişkili taraf işlemi niteliğinde olmadığı belirtildi.

İşlem koşulları ve ilgili mevzuat kapsamında değerleme raporu alınmasının zorunlu olmadığı kaydedilirken, bu nedenle satış için ayrıca değerleme raporu hazırlanmadığı açıklandı.

EBEBEK'İN ORTAKLIĞI TAMAMEN SONA ERDİ

Şirket ayrıca işlemin SPK'nın önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemeleri kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

İşlem tutarı ve Tuna Çocuk Gereçleri'nin Ebebek'in finansal tablolarındaki büyüklüğü dikkate alınarak satışın "önemli nitelikte işlem" kapsamında olmadığı ve pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğurmadığı sonucuna varıldı.

Tuna Çocuk Gereçleri'nin faaliyetlerinin daha önce durdurulmuş ve Ebebek'in finansal tablolarındaki büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle satışın şirketin ana faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde etkisinin bulunmadığı belirtildi.

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Satışın tamamlanmasıyla birlikte Ebebek'in Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki pay sahipliği tamamen sona erdi.

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