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Borsa İstanbul'da 28 Eylül'de 37 şirket pay geri alımı yaptı. TUKAS, ENERY, TUREX, AKFGY ve TRALT en yüksek miktarlı geri alımlarla listede yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden pay geri alım açıklamaları gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre 37 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı geri alımları TUKAS, ENERY, TUREX, AKFGY ve TRALT paylarında gerçekleşti.

EN YÜKSEK GERİ ALIM TUKAS'TAN

Şirketlerin KAP'a bildirdiği işlemlere göre günün en yüksek miktarlı pay geri alımını Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) gerçekleştirdi.

TUKAS, toplam 11.968.879 lot pay geri alırken şirketi 7.407.495 lot ile Enerya Enerji (ENERY) ve 4.204.649 lot ile Tureks Turizm (TUREX) takip etti.

Akfen GYO (AKFGY) 3.600.000 lot, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2.560.000 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

37 ŞİRKET GERİ ALIM YAPTI

28 Eylül'de pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şöyle:

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse (lot)
Koç Metalurji (KOCMT) 1.500.000
Bilici Yatırım (BLCYT) 200.000
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 225.000
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 2.560.000
Bor Şeker (BORSK) 172.230
Tukaş Gıda (TUKAS) 11.968.879
DCT Trading (DCTTR) 128.000
Blume Metal Kimya (BLUME) 140.000
Gedik Yatırım (GEDIK) 1.005.000
Tureks Turizm (TUREX) 4.204.649
Graintürk Holding (GRTHO) 119.000
Masfen Enerji (MASFN) 451.239
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) 1.000.000
Yayla Agro (YYLGD) 1.000.000
Enerya Enerji (ENERY) 7.407.495
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 1.653.000
TGS Dış Ticaret (TGSAS) 50.000
Net Holding (NTHOL) 320.000
Fade Gıda (FADE) 100.229
Alfa Solar Enerji (ALFAS) 250.000
Mercan Kimya (MERCN) 100.000
Akfen GYO (AKFGY) 3.600.000
Mavi Giyim (MAVI) 300.000
Lokman Hekim (LKMNH) 30.000
Luxera GYO (LXGYO) 445.000
Park Elektrik (PRKME) 49.749
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 190.000
Erciyas Çelik Boru (ERCB) 6.000
Etiler Gıda (ETILR) 2.028.415
Dagi Giyim (DAGI) 100.000
LDR Turizm (LIDER) 300.000
Asce GYO (ASGYO) 406.325
Gediz Ambalaj (GEDZA) 23.000
Kristal Kola (KRSTL) 2.000.000
Armada Gıda (ARMGD) 50.000
PC İletişim (PCILT) 28.573
Emlak Konut GYO (EKGYO) 265.500

PAY GERİ ALIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Şirketlerin kendi paylarında gerçekleştirdiği geri alımlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Geri alım işlemleri şirketlerin dolaşımdaki pay miktarı, geri alım programlarının büyüklüğü ve şirket yönetimlerinin pay fiyatlarına ilişkin yaklaşımı açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

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