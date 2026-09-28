Borsa İstanbul'da 28 Eylül'de 37 şirket pay geri alımı yaptı. TUKAS, ENERY, TUREX, AKFGY ve TRALT en yüksek miktarlı geri alımlarla listede yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden pay geri alım açıklamaları gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre 37 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı geri alımları TUKAS, ENERY, TUREX, AKFGY ve TRALT paylarında gerçekleşti.
EN YÜKSEK GERİ ALIM TUKAS'TAN
Şirketlerin KAP'a bildirdiği işlemlere göre günün en yüksek miktarlı pay geri alımını Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) gerçekleştirdi.
TUKAS, toplam 11.968.879 lot pay geri alırken şirketi 7.407.495 lot ile Enerya Enerji (ENERY) ve 4.204.649 lot ile Tureks Turizm (TUREX) takip etti.
Akfen GYO (AKFGY) 3.600.000 lot, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2.560.000 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
37 ŞİRKET GERİ ALIM YAPTI
28 Eylül'de pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şöyle:
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse (lot)
|Koç Metalurji (KOCMT)
|1.500.000
|Bilici Yatırım (BLCYT)
|200.000
|Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
|225.000
|Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
|2.560.000
|Bor Şeker (BORSK)
|172.230
|Tukaş Gıda (TUKAS)
|11.968.879
|DCT Trading (DCTTR)
|128.000
|Blume Metal Kimya (BLUME)
|140.000
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|1.005.000
|Tureks Turizm (TUREX)
|4.204.649
|Graintürk Holding (GRTHO)
|119.000
|Masfen Enerji (MASFN)
|451.239
|Derlüks Yatırım Holding (DERHL)
|1.000.000
|Yayla Agro (YYLGD)
|1.000.000
|Enerya Enerji (ENERY)
|7.407.495
|Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|1.653.000
|TGS Dış Ticaret (TGSAS)
|50.000
|Net Holding (NTHOL)
|320.000
|Fade Gıda (FADE)
|100.229
|Alfa Solar Enerji (ALFAS)
|250.000
|Mercan Kimya (MERCN)
|100.000
|Akfen GYO (AKFGY)
|3.600.000
|Mavi Giyim (MAVI)
|300.000
|Lokman Hekim (LKMNH)
|30.000
|Luxera GYO (LXGYO)
|445.000
|Park Elektrik (PRKME)
|49.749
|Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)
|190.000
|Erciyas Çelik Boru (ERCB)
|6.000
|Etiler Gıda (ETILR)
|2.028.415
|Dagi Giyim (DAGI)
|100.000
|LDR Turizm (LIDER)
|300.000
|Asce GYO (ASGYO)
|406.325
|Gediz Ambalaj (GEDZA)
|23.000
|Kristal Kola (KRSTL)
|2.000.000
|Armada Gıda (ARMGD)
|50.000
|PC İletişim (PCILT)
|28.573
|Emlak Konut GYO (EKGYO)
|265.500
PAY GERİ ALIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Şirketlerin kendi paylarında gerçekleştirdiği geri alımlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Geri alım işlemleri şirketlerin dolaşımdaki pay miktarı, geri alım programlarının büyüklüğü ve şirket yönetimlerinin pay fiyatlarına ilişkin yaklaşımı açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.