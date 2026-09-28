Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden pay geri alım açıklamaları gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre 37 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı geri alımları TUKAS, ENERY, TUREX, AKFGY ve TRALT paylarında gerçekleşti.

EN YÜKSEK GERİ ALIM TUKAS'TAN

Şirketlerin KAP'a bildirdiği işlemlere göre günün en yüksek miktarlı pay geri alımını Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) gerçekleştirdi.

TUKAS, toplam 11.968.879 lot pay geri alırken şirketi 7.407.495 lot ile Enerya Enerji (ENERY) ve 4.204.649 lot ile Tureks Turizm (TUREX) takip etti.

Akfen GYO (AKFGY) 3.600.000 lot, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise 2.560.000 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

37 ŞİRKET GERİ ALIM YAPTI

28 Eylül'de pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şöyle:

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse (lot) Koç Metalurji (KOCMT) 1.500.000 Bilici Yatırım (BLCYT) 200.000 Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 225.000 Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 2.560.000 Bor Şeker (BORSK) 172.230 Tukaş Gıda (TUKAS) 11.968.879 DCT Trading (DCTTR) 128.000 Blume Metal Kimya (BLUME) 140.000 Gedik Yatırım (GEDIK) 1.005.000 Tureks Turizm (TUREX) 4.204.649 Graintürk Holding (GRTHO) 119.000 Masfen Enerji (MASFN) 451.239 Derlüks Yatırım Holding (DERHL) 1.000.000 Yayla Agro (YYLGD) 1.000.000 Enerya Enerji (ENERY) 7.407.495 Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 1.653.000 TGS Dış Ticaret (TGSAS) 50.000 Net Holding (NTHOL) 320.000 Fade Gıda (FADE) 100.229 Alfa Solar Enerji (ALFAS) 250.000 Mercan Kimya (MERCN) 100.000 Akfen GYO (AKFGY) 3.600.000 Mavi Giyim (MAVI) 300.000 Lokman Hekim (LKMNH) 30.000 Luxera GYO (LXGYO) 445.000 Park Elektrik (PRKME) 49.749 Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 190.000 Erciyas Çelik Boru (ERCB) 6.000 Etiler Gıda (ETILR) 2.028.415 Dagi Giyim (DAGI) 100.000 LDR Turizm (LIDER) 300.000 Asce GYO (ASGYO) 406.325 Gediz Ambalaj (GEDZA) 23.000 Kristal Kola (KRSTL) 2.000.000 Armada Gıda (ARMGD) 50.000 PC İletişim (PCILT) 28.573 Emlak Konut GYO (EKGYO) 265.500

PAY GERİ ALIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Şirketlerin kendi paylarında gerçekleştirdiği geri alımlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Geri alım işlemleri şirketlerin dolaşımdaki pay miktarı, geri alım programlarının büyüklüğü ve şirket yönetimlerinin pay fiyatlarına ilişkin yaklaşımı açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.