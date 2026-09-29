Şirket, borcun vadesinin ve koşullarının yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlara başvurdu.

Hedef Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 1,1 milyar TL tutarındaki borçlanmasına ilişkin gelişmeleri duyurdu.

Şirket açıklamasında, Hedef Holding’in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir kısım malvarlığına tedbir uygulandığı ve şirket ile iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi.

Söz konusu el koyma kararının payların mülkiyetinde herhangi bir değişiklik yaratmadığına dikkat çekilen açıklamada, kararın adli bir tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi.

FİNANSMAN KOŞULLARI VE KAYNAKLARA ERİŞİM ETKİLİ OLDU

Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 TL tutarındaki Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası (BPP) borçlanmasının vadesinde ödenememesinin nedenlerine de açıklamasında yer verdi.

Buna göre, piyasadaki finansman koşullarının daralması, soruşturma kapsamında alınan kararlar nedeniyle ortaklardan sağlanabilecek mali destekte yaşanan sorunlar ve ortakların yatırım yaptığı bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesi, şirketin kaynaklara erişimini olumsuz etkiledi.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu borçlanmanın vadesinde ödenmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

BORCUN VADESİNİN UZATILMASI İÇİN BAŞVURU

Şirket, borcun yeniden yapılandırılması amacıyla 28 Eylül 2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapıldığını açıkladı.

KAP açıklamasında, söz konusu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullar çerçevesinde temdit edilmesi için başvuruda bulunulduğu belirtilerek, ilgili kurumlarla iletişimin sürdüğü ve sürecin takip edildiği kaydedildi.

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