İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), son dönemde yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleriyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzındaki pay dağıtım esaslarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, halka arz sonrasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin yatırımcıların kendi kararları kapsamında yapıldığını bildirdi.

İsvea Seramik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin son gelişmeler kapsamında yatırımcıların bilgilendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Şirketin halka arzında toplam 67 milyon TL nominal değerli pay, 20,90 TL birim fiyat üzerinden satışa sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 40'ına karşılık gelen 26 milyon 800 bin TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bu yatırımcı grubunda nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,86 katı talep oluştu.

DAĞITIM SPK ESASLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILDI

ISVEA, yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılan pay dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili ilke kararı ve onaylanan izahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şirket, halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcı dağıtımının ilgili düzenlemelerde yer alan azami dağıtım sınırları dikkate alınarak yapıldığını bildirdi.

SPK'nın ilgili düzenlemesine göre yeterli talep bulunması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların en az yüzde 50'sinin yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve/veya otomatik katılım sistemi emeklilik yatırım fonlarına dağıtılması öngörülüyor.

Düzenlemede ayrıca, her bir kurumsal yatırımcıya yapılacak pay tahsisinin halka arz edilen toplam payların yüzde 1'ini aşmaması, portföy yönetim şirketlerinin kurduğu veya yönettiği fonlar açısından ise bu sınırın yüzde 3 olarak uygulanması öngörülüyor.

FİYAT İSTİKRARI İŞLEMİ YAPILMADI

Şirket açıklamasında, izahnamede öngörülen fiyat istikrarı işlemleri için belirlenen 30 günlük sürenin 8 Ağustos 2026'da sona erdiği belirtildi.

İlgili yetkili kuruluş tarafından KAP'ta yapılan açıklamaya göre bu süre içerisinde fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmedi.

“ÖZEL ANLAŞMA VEYA YÖNLENDİRME BULUNMUYOR”

İsvea Seramik, halka arzın tamamlanmasının ardından yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve diğer yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin ilgili yatırımcıların kendi yatırım ve portföy yönetimi kararları kapsamında yapıldığını vurguladı.

Şirket ile portföy yönetim şirketleri veya bu şirketlerin yönettiği fonlar arasında, halka arz sonrasında ISVEA paylarının alınması, elde tutulması ya da satılmasına yönelik herhangi bir özel anlaşma, taahhüt, yönlendirme veya koordinasyon bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, fonların ve diğer yatırımcıların ikincil piyasadaki yatırım kararlarının şirket tarafından belirlenmediği ifade edildi.

OPERASYONLAR OLAĞAN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

İsvea Seramik, üretim, satış, ihracat ve diğer operasyonel faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Şirketin üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdürdüğü, daha önce kamuoyuna duyurulan yatırımların da planlar doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

ISVEA, kamuya açıklama yükümlülüğü doğuracak herhangi bir gelişme yaşanması halinde ilgili hususların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Şirket, açıklamasının sonunda halka arz kapsamında gerçekleştirilen tahsis ve dağıtım işlemleri ile halka arz sonrasında yatırımcılar tarafından ikincil piyasada gerçekleştirilen işlemlerin birbirinden bağımsız süreçler olduğunu vurguladı.

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