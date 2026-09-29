Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken, BIST 100 endeksinde haftalık kayıp yüzde 8’e, aylık kayıp ise yüzde 15’in üzerine çıktı. XHARZ endeksinde ise aylık düşüş yüzde 46,86’ya ulaştı.

Borsa İstanbul’da fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ardından başlayan satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksinde haftalık bazda kayıp yüzde 8’e yaklaşırken, aylık kayıp yüzde 15’i aştı. Endeks, eylül ayının başında 14 bin puanın üzerine çıkmıştı.

XHARZ ENDEKSİNDE KAYIP YÜZDE 46,86

Satışların halka arz ve ilgili hisseleri kapsayan XHARZ endeksindeki etkisi de dikkat çekti.

TSİ 15.47 itibarıyla XHARZ endeksi aylık bazda yüzde 46,86, haftalık bazda yüzde 23,58 değer kaybetti. Endeksin üç aylık kaybı ise yüzde 40'ı aştı.

XHARZ, yüzde 4,73 düşüşle 230.134,10 puan seviyesinde bulunuyor.

AĞUSTOS VE EYLÜL HALKA ARZLARINDA SON DURUM

Şirket Halka arz fiyatı Güncel fiyat Haftalık değişim Aylık değişim NETGL 25,52 TL 19,24 TL -%37,04 — INTET 53,60 TL 46,98 TL -%11,14 — BKRGY 12,93 TL 5,26 TL -%17,81 — VEYAS 136 TL 74,10 TL -%14,48 -%45,53 KPEKS 94 TL 50,60 TL -%18,21 -%62,71 TKNKA 85,40 TL 66,90 TL -%27+ -%59+ CITAS 73,70 TL 118,80 TL +%26,28 -%16,53 *

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