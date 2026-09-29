SPK'nın pay geri alımlarında üst sınırı kaldırmasının ardından 58 şirket harekete geçti. Bir haftalık hisse geri alımlarının tutarı 1,96 milyar TL'ye ulaştı.
Borsa İstanbul'da son dönemde artan satış baskısının ardından şirketlerden kendi hisselerine yönelik güçlü bir alım dalgası geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını kaldırmasının ardından, 22-28 Eylül döneminde 58 şirket yaklaşık 1,96 milyar TL'lik pay geri alımı gerçekleştirdi. Listenin zirvesindeki şirketin tek başına yaptığı alım ise 536,9 milyon TL'ye ulaştı.
BİR HAFTADA 1,96 MİLYAR TL'LİK GERİ ALIM
İş Yatırım tarafından derlenen verilere göre 22-28 Eylül tarihleri arasında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımlarının toplam tutarı 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL oldu.
Günlük bazda en yüksek tutarlı geri alım 24 Eylül'de gerçekleşti. Söz konusu günde 29 şirket toplam 748,2 milyon TL'lik kendi hissesini satın aldı.
Geri alımlar günlere göre şöyle gerçekleşti;
|Tarih
|Şirket sayısı
|Geri alım tutarı
|22 Eylül
|21
|283,7 milyon TL
|23 Eylül
|29
|266,7 milyon TL
|24 Eylül
|29
|748,2 milyon TL
|25 Eylül
|26
|167,6 milyon TL
|28 Eylül
|39
|495,4 milyon TL
ZİRVEDE ÇİTLEKÇİ VAR
22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı pay geri alımını Çitlekçi Gıda (CITAS) gerçekleştirdi. Şirketin bir haftalık geri alım tutarı 536,9 milyon TL oldu.
Çitlekçi'yi 172,5 milyon TL ile AHGAZ, 159,1 milyon TL ile ENERY, yaklaşık 154 milyon TL ile TUKAS ve 146,5 milyon TL ile ARMGD izledi.
İlk sıralarda yer alan şirketler şöyle;
|Hisse
|Geri alım tutarı
|CITAS
|536.929.052 TL
|AHGAZ
|172.520.631 TL
|ENERY
|159.077.960 TL
|TUKAS
|153.995.454 TL
|ARMGD
|146.520.000 TL
|TRALT
|130.957.875 TL
|TUREX
|54.112.026 TL
|MASFN
|49.879.885 TL
|NTHOL
|46.456.490 TL
|ETILR
|45.308.460 TL
|GRTHO
|43.409.330 TL
|TTKOM
|40.191.660 TL
|DAGI
|36.939.711 TL
|EGEGY
|34.072.800 TL
|MAVI
|32.308.127 TL
SPK GERİ ALIMLARDA ÜST SINIRI KALDIRMIŞTI
Geri alımlardaki hızlanmada SPK'nın 22 Eylül'de aldığı karar etkili oldu.
Kurul, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.
Böylece Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel sınırlaması söz konusu işlemler açısından uygulanmayacak.
Düzenleme şirketlerin mevcut geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlarda kendi paylarını satın alabilmelerinin önünü açarken, kararın hemen ardından gelen yaklaşık 2 milyar TL'lik geri alım, şirketlerin yeni imkanı hızlı şekilde kullandığını gösterdi.