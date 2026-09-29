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SPK'nın pay geri alımlarında üst sınırı kaldırmasının ardından 58 şirket harekete geçti. Bir haftalık hisse geri alımlarının tutarı 1,96 milyar TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul'da son dönemde artan satış baskısının ardından şirketlerden kendi hisselerine yönelik güçlü bir alım dalgası geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını kaldırmasının ardından, 22-28 Eylül döneminde 58 şirket yaklaşık 1,96 milyar TL'lik pay geri alımı gerçekleştirdi. Listenin zirvesindeki şirketin tek başına yaptığı alım ise 536,9 milyon TL'ye ulaştı.

BİR HAFTADA 1,96 MİLYAR TL'LİK GERİ ALIM

İş Yatırım tarafından derlenen verilere göre 22-28 Eylül tarihleri arasında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımlarının toplam tutarı 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL oldu.

Günlük bazda en yüksek tutarlı geri alım 24 Eylül'de gerçekleşti. Söz konusu günde 29 şirket toplam 748,2 milyon TL'lik kendi hissesini satın aldı.

SPK kapıyı açtı, şirketler harekete geçti! Geri alımlar 2 milyar TL ye dayandı, Görsel 1

Geri alımlar günlere göre şöyle gerçekleşti;

Tarih Şirket sayısı Geri alım tutarı
22 Eylül 21 283,7 milyon TL
23 Eylül 29 266,7 milyon TL
24 Eylül 29 748,2 milyon TL
25 Eylül 26 167,6 milyon TL
28 Eylül 39 495,4 milyon TL
Şirketler kendi hisselerine yöneldi: 37 şirketten geri alım Şirketler kendi hisselerine yöneldi: 37 şirketten geri alım

ZİRVEDE ÇİTLEKÇİ VAR

22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı pay geri alımını Çitlekçi Gıda (CITAS) gerçekleştirdi. Şirketin bir haftalık geri alım tutarı 536,9 milyon TL oldu.

SPK kapıyı açtı, şirketler harekete geçti! Geri alımlar 2 milyar TL ye dayandı, Görsel 2

Çitlekçi'yi 172,5 milyon TL ile AHGAZ, 159,1 milyon TL ile ENERY, yaklaşık 154 milyon TL ile TUKAS ve 146,5 milyon TL ile ARMGD izledi.

İlk sıralarda yer alan şirketler şöyle;

Hisse Geri alım tutarı
CITAS 536.929.052 TL
AHGAZ 172.520.631 TL
ENERY 159.077.960 TL
TUKAS 153.995.454 TL
ARMGD 146.520.000 TL
TRALT 130.957.875 TL
TUREX 54.112.026 TL
MASFN 49.879.885 TL
NTHOL 46.456.490 TL
ETILR 45.308.460 TL
GRTHO 43.409.330 TL
TTKOM 40.191.660 TL
DAGI 36.939.711 TL
EGEGY 34.072.800 TL
MAVI 32.308.127 TL

SPK GERİ ALIMLARDA ÜST SINIRI KALDIRMIŞTI

Geri alımlardaki hızlanmada SPK'nın 22 Eylül'de aldığı karar etkili oldu.
Kurul, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.

Böylece Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel sınırlaması söz konusu işlemler açısından uygulanmayacak.
Düzenleme şirketlerin mevcut geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlarda kendi paylarını satın alabilmelerinin önünü açarken, kararın hemen ardından gelen yaklaşık 2 milyar TL'lik geri alım, şirketlerin yeni imkanı hızlı şekilde kullandığını gösterdi.

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