Türkiye’nin yerli ve milli cep telefonu projesinde somut adımlar atıldığını belirten Ebubekir Şahin, üretim merkezinin Malatya olacağını müjdeledi.

Telefonun pazar konumlandırmasına ve hedeflerine dikkat çeken Şahin:

"Türk mühendislerinin üzerinde titizlikle çalıştığı telefon, orta-üst segmentte yer alacak. En önemli amaçlarımızdan biri, kendi segmentinde küresel ve yerel rakipleriyle güçlü şekilde rekabet edebilecek bir ürün sunmak. Bu teknoloji Anadolu’dan çıkacak ve Malatya’da üretilecek." ifadelerini kullandı.

COP31 ZİRVESİ'NE ÖZEL 5G ALTYAPISI

Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için yürütülen dijital altyapı çalışmalarına da değinen Şahin, organizasyon alanında kesintisiz 5G hizmeti sağlanacağını belirtti.

Gerçekleştirilen hız testlerinde 1.000 Mbps (1 Gbps) seviyelerine ulaşıldığını vurgulayan CEO, Türk Telekom’un güçlü teknoloji birikimini zirvenin hizmetine sunacaklarını aktardı.

2005’TEN BU YANA 24,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk Telekom’un "Milli Teknoloji Vizyonu" doğrultusundaki kararlılığına dikkat çeken Şahin, şirketin 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümüne 24,5 milyar dolar yatırım yaptığını kaydetti.

Türkiye’yi sadece teknoloji tüketen değil; üreten, küresel standartları belirleyen ve dünyaya ihraç eden bir teknoloji üssü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.