Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 2,2 milyar TL’yi iade ettiği iddia edildi.

Ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre Kaya çifti, söz konusu tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktardı.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler, fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin TL yatırım yaptı ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon TL gelir elde etti. Ancak söz konusu rakamların Kaya çiftine ait kesinleşmiş işlem dökümü olarak resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

SPK 131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

SPK'nın 2026/61 sayılı bülteninde tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye sürecinde Türkiye İş Bankası görevlendirildi. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinde ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Kurul daha sonra fonların tasfiyesi için öngörülen azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı.

SPK, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, 17 Eylül'de fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ GÜNDEMDE

SPK Kanunu kapsamında hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin, elde ettikleri menfaati geri ödemeleri halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün.

SPK'nın yayımladığı bültende, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişiler için ödeme koşulları da açıklandı.

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin, Kanun'un 107/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı tutarındaki parayı, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırması gerekiyor.

SPK'nın açıklamasına göre ödemenin ardından aynı süre içinde ilgili belgelerin Kurula iletilmesi gerekiyor.

Kurulun bültende yer verdiği açıklamada, ödemenin “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklamasıyla yapılması gerektiği belirtildi.