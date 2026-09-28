Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, aralarında Tera Grubu ile bağlantılı isimlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile 37 gerçek kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi. Ayrıca 24 kişinin tüm sermaye piyasası lisanslarının yasak süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

SPK'DAN TRHOL İŞLEMLERİNE SUÇ DUYURUSU

SPK'nın 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı bülteninde Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemenin sonuçları açıklandı.

Kurul, söz konusu işlemler nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldün Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat ve Mustafa Zeki Kayahan yer aldı.

Listede ayrıca Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz bulunuyor.

TERA YATIRIM VE TERA PORTFÖY'E DE İŞLEM YASAĞI

SPK, TRHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yeni tedbirlerin uygulanmasına da karar verdi.

Karar kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile birlikte 37 gerçek kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Kurul, işlem yasağı kararının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ile V-101.1 sayılı Tebliğ'in 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında alındığını bildirdi.

24 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK kararında sermaye piyasası lisanslarına ilişkin de önemli bir yaptırım yer aldı.

TRHOL işlemleri nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulan 24 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca iptal edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz'ün tüm lisansları işlem yasağı süresince iptal edildi.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE

SPK bülteninde hakkında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmelerinin koşulları da açıklandı.

Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulan kişilerin, elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin TL'den az olmamak üzere, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili hesabına yatırmaları gerekiyor.

Ödemeye ilişkin belgelerin de aynı süre içinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.