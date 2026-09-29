AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketi, piyasaların eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin öngörülerini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 5 Ekim Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağı eylül verileri öncesinde ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,18 seviyesinde şekillendi.

Katılımcıların tahmin aralığı ise en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 2,60 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 oranında artış göstermişti.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Ankette ortaya çıkan ortalama beklentinin gerçekleşmesi durumunda, bir önceki ay yüzde 31,51 olarak ölçülen yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 30,16 seviyesine çekilmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TABLOSU YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin fiyat artışı öngörülerinde ise sınırlı bir yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.

Ağustos döneminde yapılan ankette yüzde 29,49 seviyesinde bulunan yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması, eylül anketiyle birlikte yüzde 29,66’ya yükseldi.