İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fon yöneticileri, aracı kurumlar, şirketler, yatırımcı hesapları ve yurt dışı para hareketlerinin ardından, fonların yoğunlaştığı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri de mercek altına alındı.

Ekonomim'de yer alan habere göre yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişliyor.

Başsavcılığın daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği müzekkerede, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat hareketleri, fonların bu hisselerde yoğunlaşması ve bazı yatırımcıların kendi hesaplarından aldıkları hisseleri daha sonra fonlara sattıkları yönündeki iddiaların incelenmesi istendi.

BAZI HİSSELERDEKİ YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Fon soruşturması öncesinde de bazı hisselerdeki sıra dışı fiyat hareketleri piyasada dikkat çekmişti.

Son bir yıllık dönemde Gündoğdu Gıda'nın yüzde 3 bin 909, Hedef Holding'in yüzde 3 bin 480, Odine Solutions'ın yüzde 2 bin 99, Katılımevim'in yüzde bin 599, Özata Denizcilik'in yüzde bin 424, Işıklar Enerji'nin yüzde bin 119 ve Bigen Enerji'nin yüzde bin 61 yükseldiği belirtildi.

Söz konusu hisselerin ortak özelliklerinden birinin çeşitli yatırım fonlarının portföylerinde yer almaları olduğu ifade edildi.

ÖZATA DENİZCİLİK İNCELEMEDE ÖNE ÇIKTI

Dikkat çeken şirketlerden biri Özata Denizcilik oldu. Ağustos 2024'te 105 TL fiyatla halka arz edilen şirketin hissesi, Eylül 2026 itibarıyla halka arz sonrası ilk işlem seviyelerine göre yüzde 4 binin üzerinde nominal yükseliş kaydetti.

Kamuya açık fon portföyü verilerine göre Özata Denizcilik'in Tera Portföy tarafından yönetilen birden fazla fonda bulunduğu görüldü. Ağustos ayında Tera fonlarının şirketin fiili dolaşımdaki hisselerindeki payının yaklaşık yüzde 96'ya kadar çıktığı da kamuoyuna yansıdı.

SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG DE İNCELEMEDE

Fonların yoğunlaştığı hisseler arasında Destek Finans Faktoring de yer aldı.

Ocak 2025'te 46,98 TL fiyatla halka arz edilen şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,9 milyar lira olurken, halka arz konsorsiyumunun liderliğini Tera Yatırım üstlendi.

KAP verilerine göre Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un şirket sermayesindeki payı bir dönem yüzde 8'i aşarken, Tera Yatırım'ın da şirkette yüzde 10,5 payı bulunduğu belirtildi.

Fon krizinin ardından hissede sert düşüşler yaşanmasına rağmen şirket hissesi, eylül sonu itibarıyla halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 2 bin 150 üzerinde bulunuyordu.

GÜNDOĞDU GIDA VE KATILIMEVİM DE MERCEK ALTINDA

Bir diğer dikkat çeken şirket Gündoğdu Gıda oldu. KAP kayıtlarına ilişkin incelemelere göre Pusula Portföy tarafından yönetilen fonların şirketteki toplam payı bir dönem yüzde 38,7'ye kadar çıktı.

Gündoğdu Gıda hissesi temmuz sonu itibarıyla bir yılda yaklaşık 40 kat yükselirken, fon krizinin ardından hissede sert düşüşler yaşandı. Buna rağmen hisse, 29 Eylül itibarıyla 2025 yılı başındaki seviyesinin yüzde 432 üzerinde bulunuyordu.

Katılımevim de soruşturma kapsamında incelenen hisseler arasında yer aldı. Haziran 2023'te 13,43 TL fiyatla halka arz edilen şirketin son bir yıllık getirisi Temmuz 2026'da yüzde 1.599'a ulaşmıştı.

131 FON TASFİYE KAPSAMINDA

SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. MKK verilerine göre tasfiyeye konu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye kapsamındaki fonlar Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerine ait. SPK daha sonra tasfiye için öngörülen azami üç aylık süreyi altı aya çıkardı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi. Süreçte bazı şirket, fon ve gerçek kişilerin malvarlıklarına yönelik tedbir kararları da uygulanmıştı.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, fonların yoğunlaştığı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketlerinin nasıl gerçekleştiği ve fonlar ile şirketler ve yatırımcılar arasında koordineli işlemler bulunup bulunmadığı araştırılacak. Bu kapsamda halka arz süreçleri ile fonların hisse pozisyonları arasındaki ilişkinin de incelenmesi bekleniyor.