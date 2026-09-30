Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

TSB, tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu, bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını belirterek, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğuna dikkat çekti.

"BES FONLARINDA LİKİDİTE SORUNU YOK"

Açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü ifade edildi. TSB, bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını vurguladı.