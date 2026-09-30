ABD'de PCE enflasyonu beklentilerin altında kalırken ekonomi yüzde 2,2 büyüdü. Kritik verilerin ardından ons altın 4.215 doların üzerine yükseldi.
ABD piyasalarının ve Fed'in faiz politikasının seyri açısından yakından takip edilen büyüme ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri açıklandı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyürken, Fed'in enflasyon göstergelerinden PCE tahminlerin altında kaldı. Verilerin ardından ons altın 4.215 doların üzerine çıktı.
ABD EKONOMİSİ BEKLENTİDEN HIZLI BÜYÜDÜ
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdü. Piyasalarda büyümenin yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Aynı dönemde reel tüketici harcamaları yüzde 3,8 artarak yüzde 3,4'lük piyasa beklentisini geride bıraktı.
İkinci çeyreğe ilişkin PCE yüzde 5 ile yüzde 5,3'lük beklentinin altında kalırken, çekirdek PCE yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 3,6 seviyesindeydi.
FED'İN TAKİP ETTİĞİ PCE BEKLENTİLERİN ALTINDA
Piyasaların asıl odaklandığı ağustos ayı PCE verilerinde de beklentilerin altında rakamlar görüldü.
Çekirdek PCE ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Yıllık çekirdek PCE ise yüzde 3,3'lük beklentiye karşılık yüzde 3 olarak açıklandı.
Manşet PCE aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentileri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 3,7 seviyesindeydi.
KİŞİSEL HARCAMALAR BEKLENTİYİ AŞTI
Ağustos ayında kişisel gelirler yüzde 0,2 artarak yüzde 0,5'lik beklentinin altında kaldı.
Kişisel harcamalar ise yüzde 0,9 artışla yüzde 0,8 seviyesindeki piyasa tahminini geride bıraktı.
VERİLERİN ARDINDAN ALTIN YÜKSELDİ
PCE verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket görüldü. Ons altın yüzde 0,99 yükselişle 4.215 doların üzerine çıkarak seansın en yüksek seviyelerini gördü.
Enflasyon göstergelerinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri açısından önem taşırken piyasalarda dolar, tahvil faizleri ve değerli metallerdeki fiyatlamalar izleniyor.