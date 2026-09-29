Dünya Altın Konseyi’nin 2026 verilerine göre merkez bankalarının altın rezervleri küresel ölçekte yüksek seviyelerini koruyor. Türkiye de 531 tonluk rezervle listenin 12. sırasında yer aldı.
Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği dönemde merkez bankalarının altına yönelik ilgisi sürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Eylül 2026'da güncellediği resmi altın rezervleri verilerine göre, ülkelerin merkez bankaları ve resmi kurumlarının altın varlıkları küresel rezervlerde önemli bir yer tutuyor. Veriler çoğu ülke için Haziran 2026 itibarıyla mevcut olan son resmi rakamlara dayanıyor.
WGC'nin Haziran 2026 verilerine göre Polonya'nın altın rezervi 632 tona yükselirken, Çin'in rezervi 2 bin 346 tona ulaştı. Türkiye ise 2026'nın ilk yarısında altın satışları gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldı.
EN FAZLA ALTIN REZERVİNE SAHİP İLK 20 ÜLKE
|SIRA
|ÜLKE
|ALTIN REZERVİ
|1
|ABD
|8.133 TON
|2
|ALMANYA
|3.350 TON
|3
|İTALYA
|2.452 TON
|4
|FRANSA
|2.437 TON
|5
|ÇİN
|2.346 TON
|6
|RUSYA
|2.283 TON
|7
|İSVİÇRE
|1.040 TON
|8
|HİNDİSTAN
|881 TON
|9
|JAPONYA
|846 TON
|10
|POLONYA
|632 TON
|11
|HOLLANDA
|612 TON
|12
|TÜRKİYE
|531 TON
|13
|EURO BÖLGESİ
|507 TON
|14
|ÖZBEKİSTAN
|432 TON
|15
|TAYVAN
|424 TON
|16
|PORTEKİZ
|383 TON
|17
|KAZAKİSTAN
|368 TON
|18
|SUUDİ ARABİSTAN
|323 TON
|19
|İNGİLTERE
|310 TON
|20
|LÜBNAN
|287 TON
KAYNAK: SABAH GAZETESİ