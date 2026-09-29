Google Haberler

Dünya Altın Konseyi’nin 2026 verilerine göre merkez bankalarının altın rezervleri küresel ölçekte yüksek seviyelerini koruyor. Türkiye de 531 tonluk rezervle listenin 12. sırasında yer aldı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği dönemde merkez bankalarının altına yönelik ilgisi sürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Eylül 2026'da güncellediği resmi altın rezervleri verilerine göre, ülkelerin merkez bankaları ve resmi kurumlarının altın varlıkları küresel rezervlerde önemli bir yer tutuyor. Veriler çoğu ülke için Haziran 2026 itibarıyla mevcut olan son resmi rakamlara dayanıyor.

WGC'nin Haziran 2026 verilerine göre Polonya'nın altın rezervi 632 tona yükselirken, Çin'in rezervi 2 bin 346 tona ulaştı. Türkiye ise 2026'nın ilk yarısında altın satışları gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın altın zenginleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada, Görsel 1

EN FAZLA ALTIN REZERVİNE SAHİP İLK 20 ÜLKE

SIRA ÜLKE ALTIN REZERVİ
1 ABD 8.133 TON
2 ALMANYA 3.350 TON
3 İTALYA 2.452 TON
4 FRANSA 2.437 TON
5 ÇİN 2.346 TON
6 RUSYA 2.283 TON
7 İSVİÇRE 1.040 TON
8 HİNDİSTAN 881 TON
9 JAPONYA 846 TON
10 POLONYA 632 TON
11 HOLLANDA 612 TON
12 TÜRKİYE 531 TON
13 EURO BÖLGESİ 507 TON
14 ÖZBEKİSTAN 432 TON
15 TAYVAN 424 TON
16 PORTEKİZ 383 TON
17 KAZAKİSTAN 368 TON
18 SUUDİ ARABİSTAN 323 TON
19 İNGİLTERE 310 TON
20 LÜBNAN 287 TON

KAYNAK: SABAH GAZETESİ

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev borcunda indirim avantajı: Erken tapu almak için süre daralıyorEv borcunda indirim avantajı: Erken tapu almak için süre daralıyor
SPK kapıyı açtı, şirketler harekete geçti! Geri alımlar 2 milyar TL'ye dayandıSPK kapıyı açtı, şirketler harekete geçti! Geri alımlar 2 milyar TL'ye dayandı

Google Haberler