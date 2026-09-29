Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği dönemde merkez bankalarının altına yönelik ilgisi sürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Eylül 2026'da güncellediği resmi altın rezervleri verilerine göre, ülkelerin merkez bankaları ve resmi kurumlarının altın varlıkları küresel rezervlerde önemli bir yer tutuyor. Veriler çoğu ülke için Haziran 2026 itibarıyla mevcut olan son resmi rakamlara dayanıyor.

WGC'nin Haziran 2026 verilerine göre Polonya'nın altın rezervi 632 tona yükselirken, Çin'in rezervi 2 bin 346 tona ulaştı. Türkiye ise 2026'nın ilk yarısında altın satışları gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldı.

EN FAZLA ALTIN REZERVİNE SAHİP İLK 20 ÜLKE

SIRA ÜLKE ALTIN REZERVİ 1 ABD 8.133 TON 2 ALMANYA 3.350 TON 3 İTALYA 2.452 TON 4 FRANSA 2.437 TON 5 ÇİN 2.346 TON 6 RUSYA 2.283 TON 7 İSVİÇRE 1.040 TON 8 HİNDİSTAN 881 TON 9 JAPONYA 846 TON 10 POLONYA 632 TON 11 HOLLANDA 612 TON 12 TÜRKİYE 531 TON 13 EURO BÖLGESİ 507 TON 14 ÖZBEKİSTAN 432 TON 15 TAYVAN 424 TON 16 PORTEKİZ 383 TON 17 KAZAKİSTAN 368 TON 18 SUUDİ ARABİSTAN 323 TON 19 İNGİLTERE 310 TON 20 LÜBNAN 287 TON

KAYNAK: SABAH GAZETESİ