Altın piyasasında haftanın ilk yarısında sert fiyat hareketleri yaşandı. Ons altın pazartesi günkü yüzde 4'lük kaybının ardından önceki seansta yüzde 1,63 yükselerek 4.182 dolardan kapanırken, 30 Eylül sabahında yeniden 4.180 dolar çevresinde seyrediyor.

Yükselen ABD tahvil getirileri ve doların güçlü seyri değerli metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar bugün açıklanacak ekonomik verileri takip ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın 30 Eylül sabahında 6.580 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.762 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın alış satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.582,51 TL, satış 6.583,43 TL

Ons altın: Alış 4.178,71 dolar, satış 4.179,48 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.531,46 TL, satış 10.762,97 TL

Yarım altın: Alış 20.993,95 TL, satış 21.522,96 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.120,06 TL, satış 42.915,57 TL

Ata altın: Alış 43.237,43 TL, satış 44.409,46 TL

Ziynet altını: Alış 42.120,06 TL, satış 42.915,57 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında son günlerde yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor. New York Fed Başkanı John Williams'ın yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artırımının uygun olabileceğine yönelik mesajı da piyasalarda faizlerin yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise ons altında 4.230 dolar seviyesinin altına inilmesinin ardından teknik satışların hızlandığını belirtti. Hansen'e göre yükselen tahvil getirileri ve doların güçlenmesi altın üzerindeki baskının temel unsurları arasında bulunuyor.