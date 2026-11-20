Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kendi hisselerine yönelik başlattıkları geri alım programları ile ana ortak ve yönetim kurulu üyelerinin pay alımları hız kesmeden devam ediyor.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 45,16 – 45,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 939 adet pay 181,00 TL fiyattan geri alındı.

• AYES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.559 adet pay 6,61 TL fiyattan geri alındı.

• BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 147.737 adet pay 184,50 – 191,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAYRK – Kurt Taban Ayakkabı tarafından 2,84 – 2,88 TL fiyat aralığından 245.000 adet pay alınırken, Serhat Kurt ile birlikte şirket sermayesindeki payı yüzde 26,46’ya yükseldi.

• CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 118.201 adet pay 29,32 – 30,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.195.922 adet pay 108,40 – 121,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,67 – 5,90 TL fiyat aralığından 376.725 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,62’ye yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.060 adet pay 5,90 – 5,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DMSAS – Sarkuysan tarafından 5,90 – 5,94 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 46,55’e yükseldi.

• DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.478 adet pay 18,543 TL fiyattan geri alındı.

• EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.041.904 adet pay 9,45 – 9,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 111.265 adet pay 14,49 – 15,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 4,05 – 4,17 TL fiyat aralığından 436.954 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 74,77’ye yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 14,78 – 14,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 81,20 – 82,75 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,207’ye yükseldi.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 441.853 adet pay 2,433 TL fiyattan geri alındı.

• GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.893.000 adet pay 145,90 – 148,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 15,30 – 15,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.320 adet pay 241,00 – 244,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.000 adet pay 74,61 TL fiyattan geri alındı.

• GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 194.124 adet pay 273,50 – 277,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 4,02 TL fiyattan geri alındı.

• IZMDC – İzdemir Enerji tarafından 5,88 – 6,00 TL fiyat aralığından 757.795 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,35’e yükseldi.

• KLSYN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,68 TL fiyattan geri alındı.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 49,98 – 50,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KMPUR – Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,4724 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 35,26’ya yükseldi.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,42 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,97’ye yükseldi.

• KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 8,62 – 11,15 TL fiyat aralığından 3.060.025 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,79’a yükseldi. İşlemler 9–18 Kasım döneminde gerçekleştirildi.

• LOGO – Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 117,70 – 118,80 TL fiyat aralığından 58.829 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,50’ye yükseldi.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 343.977 adet pay 34,46 – 34,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,35 TL fiyattan geri alındı.

• MERKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 0,90 TL fiyattan geri alındı.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 348.000 adet pay 7,75 TL fiyattan geri alındı.

• MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 240.000 adet pay 9,19 – 9,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MOGAN – Güriş Holding tarafından 8,87 TL fiyattan 112.750 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,2609’a yükseldi.

• ORGE – Nevhan Gündüz tarafından 18,00 – 18,20 TL fiyat aralığından 606.393 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 18,64’e yükseldi.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 139.753 adet pay 26,544 TL fiyattan geri alındı.

• RUZYE – Mehmed Nureddin Çevik tarafından 3,82 – 4,25 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 31,85’e yükseldi.

• SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,11 TL fiyattan geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 82.000 adet pay 21,02 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 102.000 adet pay 14,84 – 14,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SUWEN – Özcan Sümer tarafından 5,20 – 5,24 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,31’e yükseldi.

• TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 627.976 adet pay 4,92 TL fiyattan geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 56.922 adet pay 5,77 – 5,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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