Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcılara ait paylara ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 34 farklı hisse kodunda borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülen paylar açıklandı.

Listede Akbank, Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam gibi Borsa İstanbul şirketlerinin payları da yer aldı.

SPK İŞLEM YASAĞI KAPSAMINDA 34 HİSSE LİSTEDE

MKK tarafından saat 23.30'da yayımlanan açıklamada, SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "borsada işlem görmeyen pay"larına ilişkin listenin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Duyuruda yer alan işlemler, ilgili yatırımcıların paylarının borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülmesini kapsıyor.

Bu işlem, listede bulunan şirketlerin tamamına işlem yasağı getirildiği anlamına gelmiyor. Yasak kararları ilgili yatırımcılara yönelik uygulanıyor.

CVK MADEN PAYLARINDA 4,79 MİLYON TL NOMİNAL DEĞERLİ DÖNÜŞÜM

Bildirimde en yüksek nominal değerli dönüşüm CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) paylarında yer aldı.

Şirkete ait 4.790.826 TL nominal değerli payın borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldüğü açıklandı.

Diğer kayıtlarda Europower Enerji (EUPWR) için 55.897 TL, Akbank (AKBNK) için 48 TL ve Aselsan (ASELS) için 62 TL nominal değerli pay dönüşümleri bildirildi.

SPK İŞLEM YASAĞI DUYURUSUNDA YER ALAN HİSSELER

MKK'nın 19 Kasım tarihli açıklamasında aşağıdaki 34 hisse kodu yer aldı:

Hisse kodu Şirket Dönüşen pay (TL nominal) AKBNK Akbank 48,000 ALCAR Alarko Carrier 3,000 ALGYO Alarko GYO 3,500 ASELS Aselsan 62,000 BIGEN Birleşim Grup Enerji 5,000 BINBN Bin Ulaşım 1,000 CGCAM Çağdaş Cam 3,000 CVKMD CVK Maden 4.790.826,000 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding 2,000 EFOR Efor Yatırım 169,000 ELITE Elite Naturel 0,600 EREGL Ereğli Demir Çelik 34,000 EUPWR Europower Enerji 55.897,000 GOODY Goodyear 45,037 GSDDE GSD Denizcilik 85,000 GSDHO GSD Holding 588,000 GSRAY Galatasaray Sportif 235,000 HALKB Halkbank 1,000 ICUGS ICU Girişim 77,000 IEYHO Işıklar Enerji 1,000 INFO İnfo Yatırım 410,000 MACKO Mackolik 2,000 PRDGS Pardus Girişim 334,000 RALYH RAL Yatırım Holding 0,713 SELEC Selçuk Ecza Deposu 170,000 SISE Şişecam 42,000 SMRTG Smart Güneş Enerjisi 379,000 TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding 2,000 THYAO Türk Hava Yolları 20,000 TRALT Türk Altın İşletmeleri 1,000 TUPRS Tüpraş 2,000 USAK Uşak Seramik 284,000 VAKBN VakıfBank 3,000 VAKFN Vakıf Finansal Kiralama 51,521

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞÜM NE ANLAMA GELİYOR?

Borsada işlem görmeyen tipe dönüşüm, ilgili payların Borsa İstanbul'da normal işlem gören pay statüsünden çıkarılmasını ifade ediyor.

MKK, işlem yapma yasağına ilişkin uygulamaların kurumun internet sitesinde yayımlanan İş ve İşlem Kuralları kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada işlem yasağı getirilen yatırımcıların isimlerine veya yasakların sürelerine ilişkin ayrıntı verilmedi.