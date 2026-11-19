SPK işlem yasağı kapsamında MKK, 34 hisseye ilişkin pay dönüşüm listesini yayımladı. AKBNK, ASELS, THYAO ve CVKMD dahil tüm hisseler açıklandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcılara ait paylara ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 34 farklı hisse kodunda borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülen paylar açıklandı.
Listede Akbank, Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam gibi Borsa İstanbul şirketlerinin payları da yer aldı.
SPK İŞLEM YASAĞI KAPSAMINDA 34 HİSSE LİSTEDE
MKK tarafından saat 23.30'da yayımlanan açıklamada, SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "borsada işlem görmeyen pay"larına ilişkin listenin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
Duyuruda yer alan işlemler, ilgili yatırımcıların paylarının borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülmesini kapsıyor.
Bu işlem, listede bulunan şirketlerin tamamına işlem yasağı getirildiği anlamına gelmiyor. Yasak kararları ilgili yatırımcılara yönelik uygulanıyor.
CVK MADEN PAYLARINDA 4,79 MİLYON TL NOMİNAL DEĞERLİ DÖNÜŞÜM
Bildirimde en yüksek nominal değerli dönüşüm CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) paylarında yer aldı.
Şirkete ait 4.790.826 TL nominal değerli payın borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldüğü açıklandı.
Diğer kayıtlarda Europower Enerji (EUPWR) için 55.897 TL, Akbank (AKBNK) için 48 TL ve Aselsan (ASELS) için 62 TL nominal değerli pay dönüşümleri bildirildi.
SPK İŞLEM YASAĞI DUYURUSUNDA YER ALAN HİSSELER
MKK'nın 19 Kasım tarihli açıklamasında aşağıdaki 34 hisse kodu yer aldı:
|Hisse kodu
|Şirket
|Dönüşen pay (TL nominal)
|AKBNK
|Akbank
|48,000
|ALCAR
|Alarko Carrier
|3,000
|ALGYO
|Alarko GYO
|3,500
|ASELS
|Aselsan
|62,000
|BIGEN
|Birleşim Grup Enerji
|5,000
|BINBN
|Bin Ulaşım
|1,000
|CGCAM
|Çağdaş Cam
|3,000
|CVKMD
|CVK Maden
|4.790.826,000
|ECZYT
|Eczacıbaşı Yatırım Holding
|2,000
|EFOR
|Efor Yatırım
|169,000
|ELITE
|Elite Naturel
|0,600
|EREGL
|Ereğli Demir Çelik
|34,000
|EUPWR
|Europower Enerji
|55.897,000
|GOODY
|Goodyear
|45,037
|GSDDE
|GSD Denizcilik
|85,000
|GSDHO
|GSD Holding
|588,000
|GSRAY
|Galatasaray Sportif
|235,000
|HALKB
|Halkbank
|1,000
|ICUGS
|ICU Girişim
|77,000
|IEYHO
|Işıklar Enerji
|1,000
|INFO
|İnfo Yatırım
|410,000
|MACKO
|Mackolik
|2,000
|PRDGS
|Pardus Girişim
|334,000
|RALYH
|RAL Yatırım Holding
|0,713
|SELEC
|Selçuk Ecza Deposu
|170,000
|SISE
|Şişecam
|42,000
|SMRTG
|Smart Güneş Enerjisi
|379,000
|TEHOL
|Tera Yatırım Teknoloji Holding
|2,000
|THYAO
|Türk Hava Yolları
|20,000
|TRALT
|Türk Altın İşletmeleri
|1,000
|TUPRS
|Tüpraş
|2,000
|USAK
|Uşak Seramik
|284,000
|VAKBN
|VakıfBank
|3,000
|VAKFN
|Vakıf Finansal Kiralama
|51,521
BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞÜM NE ANLAMA GELİYOR?
Borsada işlem görmeyen tipe dönüşüm, ilgili payların Borsa İstanbul'da normal işlem gören pay statüsünden çıkarılmasını ifade ediyor.
MKK, işlem yapma yasağına ilişkin uygulamaların kurumun internet sitesinde yayımlanan İş ve İşlem Kuralları kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.
Açıklamada işlem yasağı getirilen yatırımcıların isimlerine veya yasakların sürelerine ilişkin ayrıntı verilmedi.