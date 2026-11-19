Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalar yatırımcıların gündeminde yer aldı. Savunma sanayii, teknoloji, enerji, lojistik ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden yeni sözleşme, ihale ve yatırım haberleri geldi.

ONCOSEM (ONCSM) 21,2 MİLYON TL'LİK İHALE KAZANDI

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM), Devlet Malzeme Ofisi Sağlık Market tarafından gerçekleştirilen iğnesiz ven valfi alım ihalesini kazandığını duyurdu.

Türkiye genelinde 75 ildeki 294 hastanenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen ihalede 2.171.374 adet ürünün tamamı şirket tarafından sağlanacak.

Toplam ihale bedeli 21.200.820,50 TL olarak açıklanırken yüzde 95 yerlilik oranına sahip IVein ürünlerinin bir ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

MİA TEKNOLOJİ (MIATK) 2,38 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI

MİA Teknoloji, Gürbağ Savunma ve Teknoloji ile 2.388.000 dolar tutarında sözleşme imzaladı.

KDV dahil 120.461.227,20 TL karşılığı bulunan anlaşma, Eskişehir'de yapımı süren TSK Bulut Bilişim Veri Merkezi Projesi'nin ikinci fazını kapsıyor.

Şirket, proje kapsamında kritik veri merkezi teknolojilerinin tedarikini, kurulumunu, mühendislik çalışmalarını, devreye alma işlemlerini ve saha kabul testlerini gerçekleştirecek.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ (ONRYT) 1,51 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI

Onur Yüksek Teknoloji, yurt içindeki bir müşterisinden toplam 1.518.790 dolar değerinde iki sipariş aldı.

Siparişler, askeri ve sivil hava sahası ile hava trafik kontrolü yönetiminde kullanılan Görev Kritik Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasını kapsıyor.

PASİFİK EURASİA (PASEU) AZERBAYCANLI ŞİRKETLE ANLAŞTI

Pasifik Eurasia Lojistik, Azerbaycan merkezli Ali Prime Logistics LLC ile genel kargo, konteyner ve soğutuculu konteyner taşımacılığı için anlaşmaya vardı.

Türkiye'den Kafkasya'ya yaş sebze ve meyve taşımacılığının haftada iki blok trenle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İlk aşamada 38 konteynerlik deneme taşımacılığı planlanırken boş vagonların gelecek hafta Ahılkelek üzerinden Payas/İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Taşımaların Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

MEKA GLOBAL (MEKAG) LİBYA PAZARINA YÖNELİK ANLAŞMA YAPTI

Meka Global, yüzde 100 bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret aracılığıyla Libya'da faaliyet gösteren bir şirketle distribütörlük sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma, şirketin ürünlerinin Libya pazarında satışını kapsıyor. Sözleşmeye ilişkin parasal büyüklük açıklanmadı.

TARKİM (TARKM) YENİ FABRİKASI İÇİN ÜRETİM İZNİNE BAŞVURDU

Tarkim Bitki Koruma, Turgutlu Yeni Fabrika Yatırımı kapsamında çevre izinlerini tamamladığını ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatını aldığını duyurdu.

Şirket, 19 Kasım itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına üretim izni başvurusunda bulundu.

Gerekli iznin alınmasının ardından yeni tesiste üretim faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

GELECEK VARLIK (GLCVY) 386 MİLYON TL'LİK PORTFÖY İHALESİNİ KAZANDI

Gelecek Varlık Yönetimi, Aktif Yatırım Bankası'nın tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 386 milyon TL anapara büyüklüğündeki iki bireysel portföy için en yüksek teklifi verdi.

Üç bireysel portföyün satışa çıkarıldığı ihalede iki portföyün kazanıldığı bildirildi.

İhale sonucunun kesinleşmesi banka yönetim kurulunun onayına bağlı olacak. Onayın ardından sözleşme ve devir işlemleri başlatılabilecek.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG (GLYHO) LİMANLARINDA YOLCU HAREKETLERİ YÜZDE 21 ARTTI

Global Yatırım Holding, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding'in Ekim 2026 yolcu istatistiklerini açıkladı.

Konsolide limanlara gelen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, yolcu hareketleri ise yüzde 21 yükseldi.

Konsolide edilmeyen limanlar da dahil edildiğinde ekim ayında toplam 810 gemi ve 2.093.442 yolcu hareketi kaydedildi.

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

Uşak Seramik (USAK): Konkordato süreci kapsamında kapasite kullanımını yaklaşık yüzde 50 azaltma ve iş gücünü küçültme kararı açıkladı.

Plastikkart (PKART): Yüzde 1.218,68131 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayını duyurdu. Hak kullanım başlangıcı 27 Kasım.

İzdemir Enerji (IZENR): İzmir Demir Çelik'te (IZMDC) 757.795 lot pay satın aldı. Ortaklık oranı yüzde 5,35'e yükseldi.

Garanti BBVA (GARAN): Yurt dışında 10 milyon euro nominal tutarlı tahvil ihracının tamamlandığını açıkladı.

Kiler Holding (KLRHO): Şirket ve ortakları hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaparak hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Çan2 Termik (CANTE) ve AVOD: 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar nedeniyle kâr dağıtılmamasına yönelik kararlarını açıkladı.

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