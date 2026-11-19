Şirket yönetimi, ilgili döneme ait finansal tablolarda dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar aldı.

KAP’a yapılan bildirimde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait konsolide mali tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre düzenlenen yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar oluşmadığı belirtildi.

Bu doğrultuda şirket yönetim kurulu, 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklı kar dağıtımı yapılmaması hususunun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.

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