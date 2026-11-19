Şirketin açıklamasına göre siparişler, askeri ve sivil hava sahası ile hava trafik kontrolü yönetiminde kullanılmak üzere daha önce teslim edilen sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirildi.

HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN 1,52 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Onur Yüksek Teknoloji tarafından alınan iki siparişin toplam bedeli 1.518.790 ABD doları olarak açıklandı.

Siparişler, şirketin daha önce teslim ettiği Görev Kritik Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını kapsıyor.

Söz konusu sistemler, askeri ve sivil hava sahası ile hava trafik kontrolü yönetiminde kullanılacak.

Şirketin KAP açıklamasında siparişleri veren müşterinin kimliği, teslimat takvimi ve siparişlerin ayrı ayrı tutarlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.