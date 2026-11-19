Orge Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen özel durum açıklamasıyla hisse alımının detayları yatırımcılarla paylaşıldı.

KAP’a yapılan bildirime göre Nevhan Gündüz, 18 Kasım 2026 tarihinde 18,00 TL – 18,20 TL fiyat aralığından toplam 606.393 adet ORGE payı satın aldı.

ŞİRKET SERMAYESİNDEKİ PAYI YÜZDE 18,64’E ÇIKTI

Gerçekleştirilen bu alım işleminin ardından Nevhan Gündüz’ün Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki doğrudan payları ve oy hakları 18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 18,64 seviyesine yükseldi.

Şirket yönetiminin kendi hisselerine yönelik bu alımı, piyasa katılımcıları tarafından şirketin gelecek dönem performansına duyulan güvenin bir göstergesi olarak takip ediliyor.

İşlem Özeti:



• Alımı Yapan: Nevhan Gündüz (Yönetim Kurulu Başkanı)

• İşlem Tarihi: 18 Kasım 2026

• Alınan Pay Miktarı: 606.393 adet

• İşlem Fiyat Aralığı: 18,00 TL – 18,20 TL

• Güncel Ortaklık Payı: Yüzde 18,64

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