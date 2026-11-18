Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre şirket, 8 Kasım 2026 tarihinde T.C. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 2026/1015 E. sayılı dosya üzerinden 10 Kasım 2026 tarihinde kararını açıkladı.

HUKUKİ SÜRECİN DETAYLARI

Mahkemenin aldığı karara ilişkin öne çıkan temel bilgiler şu şekilde kaydedildi:

Yetkili Mahkeme: T.C. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

Dosya Esas Numarası: 2026/1015 E.

Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2026

Karar ve Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2026

Geçici Mühlet Süresi: 3 ay

Verilen bu üç aylık geçici mühlet süresi boyunca şirket, yasal koruma altında faaliyetlerini sürdürerek borç yapılandırma ve mali iyileşme planlarını mahkeme gözetiminde yürütecek.

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