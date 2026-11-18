16 Kasım (T-1) ile 17 Kasım (T) kayıtlarının karşılaştırıldığı bültene göre Borsa İstanbul’da işlem gören 8 şirkette bildirime tâbi ortakların pay oranlarında değişiklik yaşandı.

Açıklanan verilerde 4 şirkette pay sahipliği oranı yükselirken, 4 şirkette ise düşüş kaydedildi.

YABANCI KURUMLARIN ALIMLARIYLA 4 HİSSEDE PAY ORANI ARTTI

Rapora göre yüzde puan bazında en dikkat çekici artış, Duran Doğan Basım ve Ambalaj (DURDO) hissesinde gerçekleşti.

Kemal Şedele’nin şirketteki ortaklık payı 0,340 yüzde puanlık artışla yüzde 9,660 seviyesinden yüzde 10,000’e ulaştı.

Diğer üç yükselişte ise Merrill Lynch International'ın alımları öne çıktı. Kurum; Link Bilgisayar (LINK), Manas Enerji (MANAS) ve TRALT hisselerindeki payını yüzde 3 sınırının üzerine taşıdı.

Pay Sahipliği Oranı Artan Hisseler (16 - 17 Kasım 2026)

Hisse Kodu Pay Sahibi 16 Kasım (T-1) 17 Kasım (T) Değişim (Yüzde Puan) DURDO Kemal Şedele %9,660 %10,000 +0,340 LINK Merrill Lynch International %2,976 %3,120 +0,144 MANAS Merrill Lynch International %2,935 %3,065 +0,130 TRALT Merrill Lynch International %2,949 %3,015 +0,066

EN SERT DÜŞÜŞ SMART HİSSESİNDE KAYDEDİLDİ

Ortaklık paylarının gerilediği tarafta ise Merrill Lynch International ve Goldman Sachs International'ın satışları dikkat çekti.

Günlük bazda en büyük düşüş, Merrill Lynch International’ın pay oranını 2,318 yüzde puan azaltarak yüzde 3,023’ten yüzde 0,705’e çektiği Smartiks Yazılım’da (SMART) yaşandı.

Aynı kurum İnfo Yatırım (INFO / IYF) hissesinde de 1,184 yüzde puanlık pay azaltımına giderken, Goldman Sachs International ise EFOR ve Sabancı Holding (SAHOL) hisselerindeki payını yüzde 3 eşiğinin altına indirdi.

Pay Sahipliği Oranı Azalan Hisseler (16 - 17 Kasım 2026)

Hisse Kodu Pay Sahibi 16 Kasım (T-1) 17 Kasım (T) Değişim (Yüzde Puan) SMART Merrill Lynch International %3,023 %0,705 -2,318 INFO / IYF Merrill Lynch International %3,657 %2,473 -1,184 EFOR Goldman Sachs International %3,203 %2,898 -0,305 SAHOL Goldman Sachs International %3,071 %2,990 -0,081

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