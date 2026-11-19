Pasifik Grubu bünyesindeki dört halka açık şirket, YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin hisse satışları ve yatırım fonlarındaki işlemlere ilişkin iddialarının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. PSGYO, PAHOL, PATEK ve PASEU kodlu şirketler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken 510 milyon adetlik hisse satışı, 8,75 milyar TL'lik fon işlemi ve 1,5 milyar TL'lik pay devrine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPAN 4 ŞİRKET

PSGYO: Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

PAHOL: Pasifik Holding A.Ş.

PATEK: Pasifik Teknoloji A.Ş.

PASEU: Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

Şirketlerin KAP bildirimlerinde aynı açıklama ve ayrıntılı basın duyurusu yer aldı.

1,6 MİLYAR TL'LİK HİSSE SATIŞINA AÇIKLAMA

Ümit Özlale, Pasifik GYO'nun üç ortağının Ekim 2025'te toplam 510 milyon adet hisseyi 3,17 TL fiyat üzerinden satarak yaklaşık 1 milyar 617 milyon TL gelir elde ettiğini ve sonrasında aynı fiyat üzerinden yeniden hisse sahibi olduklarını ileri sürmüştü.

Pasifik Grubu, açıklamasında söz konusu işlemin şirketin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Grubun verdiği bilgiye göre 510 milyon adet PSGYO payının 38 milyon adedi piyasadan alınırken 472 milyon adedi Pusula Portföy yönetimindeki PHB fonuna aktarıldı. Böylece fonun elindeki PSGYO payı 1 milyar 155 milyon adede ulaştı.

Şirket, pay satışlarından elde edilen kaynakların ortakların kişisel varlıklarında tutulmadığını, sermaye avansı olarak Pasifik GYO'ya aktarıldığını ifade etti.

Grup, PHB fonundan ortaklara aktarılan toplam 3,23 milyar TL'nin de Pasifik GYO'nun 5 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı için kullanıldığını bildirdi.

8,75 MİLYAR TL'LİK PASEU İŞLEMİ HAKKINDA NE SÖYLENDİ?

Basın açıklamasında, 29 Nisan 2026 tarihinde toplam 67 milyon adet PASEU payının PHB fonuna devredildiği doğrulandı.

Bu kapsamda Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın toplam 47 milyon adet, Pasifik İnşaat'ın ise 20 milyon adet PASEU payını fona aktardığı belirtildi.

Pay devirleri karşılığında yaklaşık 8,75 milyar TL tutarında fon katılma payı edinildiği ifade edildi.

Pasifik Grubu, PHB fonunun TEFAS'a kapalı ve grup ortakları ile ilişkili bir şirkete tahsis edilmiş özel fon olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu fonun yatırımcı mağduriyetlerinin yaşandığı diğer Pusula Portföy fonlarından ayrı değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

PASİFİK TEKNOLOJİ'NİN 1,5 MİLYAR TL'LİK FON DEVRİNE YANIT

Özlale'nin gündeme getirdiği bir diğer konu, Pasifik Teknoloji'nin sahip olduğu PP4 fon paylarına ilişkin işlemler oldu.

Pasifik Grubu, söz konusu fon paylarının 1 milyar 505 milyon TL bedelle halka açık olmayan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ye devredilmesi için sözleşme imzalandığını belirtti.

Devir bedelinin, fon paylarının alış maliyetinin enflasyonla güncellenmesi yoluyla hesaplandığı ifade edildi.

Şirket, işlemin PATEK yatırımcılarının ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla gerçekleştirildiğini savundu.

FONLARDAN 7,6 MİLYAR TL ÇIKIŞ İDDİASI REDDEDİLDİ

Ümit Özlale, küçük yatırımcıların para piyasası fonlarına milyarlarca lira yatırdığı dönemde bazı özel fonlardan 7,6 milyar TL çıkış gerçekleştiğini ileri sürmüştü.

Pasifik Grubu ise açıklamasında, PHB dışındaki Pusula Portföy fonlarının yatırım, finansman, teminat ve likidite işlemlerinin grubun kontrolünde veya sorumluluğunda bulunmadığını belirtti.

PRY, PNU, PKZ ve PKL dahil diğer fonlardaki işlemlerle grup şirketleri ve ortaklarının ilişkisi olmadığı savunuldu.

Açıklamada ayrıca tasfiye sürecindeki fonlarda yer alan PASEU paylarının ayni olarak iadesinin talep edildiği, bunun gerekçelerinden birinin yüksek miktarlı payların borsada satılmasından kaynaklanabilecek fiyat baskısını önlemek olduğu belirtildi.

PASİFİK GRUBU HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Pasifik Grubu, açıklamasının sonunda şirketleri ve ortakları hakkında ileri sürülen iddiaları reddederek kurumsal itibarının korunması için hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.

Grup, gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu iddiaları ortaya atan ve yayan kişi veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai süreçleri işleteceğini açıkladı.

PASİFİK GRUBU HİSSELERİNDE SON DURUM

18 Kasım'da Pasifik Grubu bünyesindeki halka açık dört şirketin payları sert değer kaybetti. PSGYO ve PASEU hisseleri yüzde 10 düşüşle günü taban seviyesinde tamamlarken PATEK yüzde 8,50, PAHOL ise yüzde 7,95 geriledi.

Hisse Kapanış Günlük değişim PSGYO 1,44 TL -%10,00 PASEU 43,40 TL -%10,00 PATEK 9,15 TL -%8,50 PAHOL 0,81 TL -%7,95

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