Yapılan açıklamaya göre alınan yargı ve kurul kararları doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

KAP’a iletilen özel durum açıklamasında, atama sürecinin dayanağı olan resmi kararların detaylarına yer verildi.

Buna göre; İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 14 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11462 D. İş sayılı kararı ile Fon Kurulu’nun 17 Kasım 2026 tarihli ve 2026/793 sayılı kararı uyarınca şirketin yönetim yetkisi TMSF’ye devredildi.

ADİL KATILIM BANKASI DAHİL 4 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Fon soruşturması kapsamında yeni kayyum kararları gelmişti. TMSF’nin yönetim kayyumu olarak atandığı 4 şirket şunlar:

Adil Katılım Bankası A.Ş.

Adil Varlık Yönetim A.Ş.

Adil Tasarruf Finansman A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.