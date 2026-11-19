Borsa İstanbul’da işlem gören Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART), yüzde 1.218,68131 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini açıkladı. Şirketin bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2026 olarak belirlendi.

PKART BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 Kasım 2026 tarihli bülteninde PKART’ın bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Şirket, 19 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 27 Kasım 2026 olduğunu duyurdu.

Şirketin 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 mali yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut 22 milyon 750 bin TL tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 300 milyon TL’ye çıkarılacak.

PKART’IN SERMAYESİ 300 MİLYON TL’YE YÜKSELECEK

Yüzde 1.218,68131 oranındaki bedelsiz sermaye artırımıyla şirketin sermayesi 277 milyon 250 bin TL artırılmış olacak. Artırılan sermayeyi temsil eden payların niteliği ise kaydi pay olarak açıklandı.

PKART bedelsiz sermaye artırımı takvimi:

İşlem Tarih / Tutar Bedelsiz sermaye artırımı oranı %1.218,68131 SPK onay tarihi 13.11.2026 Hak kullanım başlangıç tarihi 27.11.2026 Kayıt tarihi 30.11.2026 Ödeme tarihi 01.12.2026 Mevcut sermaye 22.750.000 TL Ulaşılacak sermaye 300.000.000 TL Artırılan sermaye 277.250.000 TL

PKART’ın bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili süreçte yatırımcıların takip edeceği ilk tarih 27 Kasım 2026 olacak.

100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

100 lotu olan yatırımcının payı bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yaklaşık 1.318,68 lota yükselecek. Yüzde 1.218,68131 oranındaki bedelsiz artırım kapsamında yatırımcılar, sahip oldukları her 1 lot için yaklaşık 12,19 lot ilave pay elde edecek. Küsuratlı payların işlenişi aracı kurum ve MKK uygulamalarına göre değişebilir.

Bedelsiz sermaye artırımına gidecek olan şirketin hisseleri (PKART) yazım sırasında yüzde 1,79’luk yükselişle 76,85 TL’den işlem gördü.

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