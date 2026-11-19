İşlem trafiğinin hızlandığı bu payların altısında hacim artışı yüzde 100 barajını aşarken, üç şirkette ise yüzde 200’ün üzerine çıktı.

İşlem adedindeki yükseliş hızında ilk sırayı yüzde 382,19 artışla Türker Vangölü Enerji (VEYAS) aldı. Şirketin işlem adedi 775 bin 72 lottan 3 milyon 737 bin 307 lota tırmanırken, ağırlıklı ortalama fiyatı da yüzde 3,55 değer kazandı.

Onu yüzde 314,09 işlem adedi artışı ve 49 milyon 174 bin 40 lotluk hacme ulaşan Bilici Yatırım (BLCYT) ile yüzde 210,91 artış ve 7 milyon 794 bin 946 lotluk işlem hacmine çıkan Karsu Tekstil (KRTEK) takip etti.

FİYAT ARTIŞINDA ŞEKER GMYO ÖNE ÇIKTI

Veriler, işlem yoğunluğundaki yükselişin fiyatlara şirket bazında farklı hızlarda yansıdığını ortaya koydu.

Ağırlıklı ortalama fiyat değişiminde en güçlü performansı yüzde 6,89 artışla Şeker GMYO (SEGYO) sergilerken, hissede işlem adedi yüzde 81,51 yükseldi.

Buna karşılık ATP Yazılım (ATATP) paylarında işlem adedi yüzde 90,05 oranında artmasına rağmen ağırlıklı ortalama fiyat artışı yüzde 0,28 seviyesinde kaldı.

Para Girişiyle Öne Çıkan 10 Hissenin Performans Tablosu

Sıra Şirket Adı (Borsa Kodu) İşlem Adedi Artışı (%) Ağırlıklı Ortalama Fiyat Artışı (%) 1 Türker Vangölü Enerji (VEYAS) %382,19 %3,55 2 Bilici Yatırım (BLCYT) %314,09 %4,32 3 Karsu Tekstil (KRTEK) %210,91 %2,44 4 Konfrut Tarım (KNFRT) %190,60 %4,35 5 Avrasya Petrol ve Turizm (AVTUR) %175,88 %0,76 6 Duran Doğan Basım (DURDO) %152,17 %4,44 7 ATP Yazılım (ATATP) %90,05 %0,28 8 Koleksiyon Mobilya (KLSYN) %85,35 %2,51 9 Şeker GMYO (SEGYO) %81,51 %6,89 10 Metro Holding (METRO) %80,71 %2,94

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