Verilere göre alım tarafında SASA, HEDEF ve ATAIAV ilk sıralarda yer alırken satış tarafında İHLAS, KTLEV ve SLAMXV öne çıktı. AK Yatırım işlemlerinde net hacim eksi 396 milyon 990 bin 932 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 12.00 itibarıyla açıklanan verilere göre AK Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 5 milyon 718 bin 623 lotla SASA oldu. HEDEF 4 milyon 76 bin 759 lotla ikinci, ATAIAV ise 3 milyon 840 bin 648 lotla üçüncü sırada yer aldı.

AK Yatırım’ın en çok alım yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 5.718.623 11,81 1,486 HEDEF 4.076.759 8,42 5,733 ATAIAV 3.840.648 7,93 0,142 PPIUOV 1.841.236 3,80 1,044 DKIFOV 1.750.000 3,62 0,39

Kaynak: ForInvest

SATIŞ LİSTESİNDE İHLAS İLK SIRADA

Satış tarafında ise İHLAS 5 milyon 611 bin 39 net lotla ilk sırada yer aldı. KTLEV 4 milyon 140 bin 444 lotluk net satışla ikinci sıraya yerleşirken SLAMXV 4 milyon lotluk net satışla üçüncü oldu.

AK Yatırım’ın en çok satış yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet İHLAS -5.611.039 8,75 0,843 KTLEV -4.140.444 6,46 8,034 SLAMXV -4.000.000 6,24 0,04 INFO -3.981.105 6,21 0,846 YKBNK -2.536.629 3,96 36,81

NET HACİM EKSİ 396,9 MİLYON

Paylaşılan aracı kurum dağılımı ekranında AK Yatırım’ın net hacmi -396.990.932 olarak gösterildi.

Veriler 19 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla paylaşılan ekrandan alınmıştır. Maliyet değerleri görseldeki gösterimiyle aktarılmıştır.